Lo que debes saber sobre los casos de sarampión en Estados Unidos

Los brotes de sarampión en el oeste de Texas y Nuevo México han superado los 250 casos , y dos personas no vacunadas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad. El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Es prevenible a través de vacunas y se ha considerado eliminado de Estados Unidos desde 2000.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Texas y Nuevo México?

¿Dónde más está apareciendo el sarampión en Estados Unidos?

¿Necesito un refuerzo de la vacuna SRP?

Los adultos con “evidencia presuntiva de inmunidad” generalmente no necesitan vacunas contra el sarampión en este momento, según los CDC. Los criterios incluyen documentación escrita de vacunación adecuada, confirmación de laboratorio de infección pasada o haber nacido antes de 1957, cuando la mayoría de las personas probablemente fueron infectadas de forma natural.

Un médico puede solicitar una prueba de laboratorio para verificar los niveles de anticuerpos contra el sarampión, pero los expertos en salud no siempre recomiendan esta opción y la cobertura del seguro de gastos médicos puede variar.

Recibir otra dosis de SRP no es perjudicial si hay preocupaciones sobre la disminución de la inmunidad, según los CDC. Las personas que tienen documentación de haber recibido una vacuna viva contra el sarampión en la década de 1960 no necesitan ser revacunadas, pero las personas que fueron inmunizadas antes de 1968 con una vacuna contra el sarampión ineficaz hecha de virus muertos deben ser revacunadas con al menos una dosis, indicó la agencia. Esto también incluye a personas que no saben qué tipo recibieron.