Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Maine se sumará a estados donde la policía no coopera con ICE

También derogaron una orden ejecutiva que obligaba a funcionarios estatales a cooperar con las autoridades federales de inmigración

16 de diciembre de 2025 - 9:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El proyecto de no cooperación se aprobó la pasada primavera pero Mills pospuso su decisión sobre el asunto, lo que le deja la opción de vetar el proyecto o permitir que se convierta en ley sin su firma cuando los legisladores se reúnan de nuevo en enero, que será lo que ocurra. (Yuki Iwamura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Organizaciones de servicios legales y proinmigrantes en Maine aplaudieron este lunes la decisión de la gobernadora Janet T. Mills de respaldar la propuesta de ley, aprobada por la legislatura estatal, que evita que la policía coopere con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que implementa la agresiva campaña de deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

Mills también derogó este lunes una orden ejecutiva de 2011 que obligaba a todos los funcionarios estatales a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

El Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes (ILAP) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) manifestaron su satisfacción por la decisión de la demócrata, que entrará en vigor en el 2026, cuando comience la nueva sesión de la legislatura.

El proyecto de no cooperación se aprobó la pasada primavera pero Mills pospuso su decisión sobre el asunto, lo que le deja la opción de vetar el proyecto o permitir que se convierta en ley sin su firma cuando los legisladores se reúnan de nuevo en enero, que será lo que ocurra.

Mills anunció hoy su decisión en una carta abierta publicada en un medio local.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

“He sopesado mis preocupaciones sobre las restricciones confusas que impone a las fuerzas del orden en cuanto a cuándo pueden o no interactuar con las autoridades federales, frente a las acciones extraordinarias y horribles de una agencia federal que ha sido utilizada por el Presidente para socavar los derechos de todos nosotros. Y también estoy de acuerdo con el objetivo del proyecto de ley de garantizar que las fuerzas del orden de Maine apliquen las leyes de Maine, y no las leyes federales de inmigración”, indica la carta.

También indicó que con su decisión Maine “está dejando claro” en lo que creen, de que el Gobierno federal debe reformar un sistema de inmigración fallido “que mantiene a personas respetuosas de la ley en la clandestinidad, que debe centrarse en los delincuentes que realmente representan un peligro para la seguridad pública, y no en los escolares y sus padres, y que nadie nos obligará a abandonar a nuestros vecinos por el color de su piel o el país que alguna vez, si es que lo hicieron, consideraron su hogar”.

El Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes destacó en un comunicado que este proyecto de ley (LD 1971) brindará a las comunidades inmigrantes y a todo el estado “la protección que tanto necesitan contra la amplia agenda de deportaciones masivas de la administración Trump”.

Mientras que la ACLU indicó que los recursos estatales y locales nunca deberían utilizarse para dividir a las comunidades “ni para apoyar prácticas federales que a menudo violan el debido proceso y otros derechos constitucionales”.

Tags
Breaking NewsMaineInmigrantesServicio de Inmigración y Control de Aduanas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: