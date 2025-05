Más tornados y menos meteorólogos: la peligrosa mezcla que preocupa a Estados Unidos

Los cazadores de tormentas no podían creer lo que estaban viendo.

“Espero que no estemos en la misma situación de personal a largo plazo... Sería difícil sostener esto durante meses o años.”

Un servicio meteorológico más delgado está viendo más clima extremo

“Seguirá respondiendo a la llamada mientras pueda, pero solo puedes pedirle a la gente que trabaje 80 horas o 120 horas a la semana, ya sabes, por tanto tiempo” , dijo Elbert “Joe” Friday, un ex director del servicio meteorológico.

“Es posible que estén tan cansados que no puedan identificar lo que está sucediendo en el radar.”

Tom DiLiberto, meteorólogo y portavoz del servicio meteorológico que fue despedido en rondas anteriores de recortes de empleo, dijo que la situación es como un barco con fugas “y tienes una cierta cantidad de cinta adhesiva y sigues moviendo la cinta adhesiva a diferentes agujeros. En algún momento, ya no puedes.”

Las tecnologías utilizadas para predecir tornados han mejorado significativamente, pero el radar no puede reemplazar a un personal bien descansado que tiene que averiguar qué tan desagradables o duraderas serán las tormentas y cómo obtener información para el público, dijo Karen Kosiba, directora gerente de la instalación Flexible Array of Mesonets and Radars (FARM), una red de equipos meteorológicos utilizados para la investigación.