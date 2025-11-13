Miembros transexuales de la Fuerza Aérea demandan por perder la paga de jubilación

Washington - Un grupo de 17 miembros transexuales de las Fuerzas Aéreas ha demandado al gobierno de Estados Unidos por lo que consideran una revocación ilegal de sus pensiones y prestaciones de jubilación anticipada.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal, se produce varios meses después de que el Ejército del Aire confirmara que denegaría a todos los miembros transgénero del servicio que hubieran prestado servicio entre 15 y 18 años la opción de jubilarse anticipadamente y que, en su lugar, los separaría sin prestaciones de jubilación.

Es solo el último de una serie de desafíos legales a las políticas de la administración Trump que han tratado de expulsar a las tropas transgénero del ejército desde los primeros días de su segundo mandato. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió en mayo que se aplicara la prohibición a las tropas trans mientras prosiguen los recursos legales.

Según GLAD Law, uno de los grupos de defensa que ayudaron a presentar la demanda, los miembros del servicio afectados por la política se enfrentarán ahora a una pérdida de hasta 2 millones de dólares adeudados por su servicio a lo largo de su vida, además de la pérdida de las prestaciones del seguro médico.

Michael Haley, abogado del grupo, dijo que la revocación de las prestaciones de jubilación anticipada formaba parte de “la crueldad general al atacar a los transexuales”. Señaló que muchos de los demandantes habían recibido órdenes que permitían su jubilación y que algunos incluso habían iniciado el proceso para abandonar el ejército.

Logan Ireland, sargento mayor de las Fuerzas Aéreas con 15 años de servicio que incluyen un despliegue en Afganistán, se unió a la demanda tras ver denegada su jubilación anticipada. Dijo a The Associated Press que “el ejército me enseñó a liderar y luchar, no a retirarme”.

“Despojarme de mi jubilación envía el mensaje de que esos valores sólo se aplican en el campo de batalla, no cuando un miembro del servicio más los necesita”, añadió.

“Se trata de personas que van a seguir adelante con sus vidas, que han recibido el visto bueno para hacerlo, y que luego se lo vuelven a arrebatar”, dijo Haley.

El Pentágono no respondió inmediatamente a los comentarios, pero desde hace tiempo tiene por norma no hacer comentarios sobre litigios en curso.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth han apuntado a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en lo que dicen que es un esfuerzo para hacer que el ejército sea más letal. Funcionarios del Pentágono dicen que 4,240 soldados han sido diagnosticados con disforia de género, que el ejército está utilizando como un identificador de ser transgénero.

El Ejército del Aire ha sido único en la aplicación de políticas que han ido más allá de la mera separación de las tropas del servicio militar.

Además de revocar las prestaciones de jubilación, el servicio tomó medidas en agosto para denegar a los miembros transexuales de las Fuerzas Aéreas la posibilidad de defender ante una junta de sus iguales el derecho a seguir prestando servicio.

Hace menos de dos semanas, el Pentágono puso en marcha una versión similar de esta política para todo el ejército.

