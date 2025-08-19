Opinión
19 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos abandona por sorpresa su cargo a mitad de mandato

Es la quinta salida de un militar de alto rango tras la llegada de Donald Trump al poder

19 de agosto de 2025 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Allvin es el quinto líder militar estadounidense que dimite desde la llegada Trump en enero. (YURI GRIPAS / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, David Allvin, dijo que abandonará el puesto en noviembre, un anuncio que resultó sorpresivo al faltarle aún la mitad de su mandato y que implica la quinta salida de un militar de algo rango tras la llegada al poder del presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

Allvin, al que le restan dos años en el puesto, realizó el anuncio en un comunicado publicado el lunes, en el que no especificó el motivo de su partida, aunque medios estadounidenses como The Washington Post consideran que responde a una decisión de la Administración Trump.

Según este diario, que citó a fuentes anónimas cercanas al asunto, a Allvin se le informó la semana pasada de que se le pediría el retiro porque el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quiere una dirección diferente al frente de las Fuerzas Aéreas.

En todo caso, Allvin aseguró en el comunicado que aunque planea retirarse en noviembre seguirá en el puesto de manera interina hasta que se le designe un reemplazo.

La aparente destitución ha sorprendido a su vez teniendo en cuenta que Allvin se había mostrado muy favorable a las reformas impulsadas por el propio Hegseth para la inversión en materia de armamento y activos con el objetivo de modernizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses, así como a los recortes de personal en el Pentágono.

Allvin es el quinto líder militar estadounidense que dimite desde la llegada Trump en enero.

Ese mismo mes el Gobierno Trump ordenó el despido de la comandante de la Guardia Costera, Linda Fagan, y en febrero se despidió al C.Q. Brown como jefe del Estado Mayor Conjunto, además de a la jefa de Operaciones Navales, Lisa Franchetti.

En abril, se destituyó también al jefe del Comando Cibernético, Timothy Haugh.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosFuerza Aérea de Estados UnidosFuerzas Armadas de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
