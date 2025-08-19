¿Qué hacer si quedas atrapado en una peligrosa corriente de resaca? Lo que debes saber

Boston — Las corrientes de resaca son uno de los mayores peligros de la costa y representan la mayoría de los rescates en playas cada año. El huracán Erin está trayendo las corrientes potencialmente mortales a la costa este esta semana.

Alrededor de 100 personas se ahogan a causa de las corrientes de resaca a lo largo de las playas de Estados Unidos cada año, según la Asociación de Salvamento de Estados Unidos. Y más del 80 por ciento de los rescates en playas anualmente involucran corrientes de resaca.

En lo que va de año, al menos 27 personas han muerto a causa de las corrientes de resaca en aguas de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

El huracán Erin provocó evacuaciones en Outer Banks, Carolina del Norte, el martes, un día después de que decenas de nadadores tuvieran que ser rescatados de las corrientes de resaca cerca de Wilmington, Carolina del Norte. Las autoridades advirtieron que la tormenta podría traer corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

PUBLICIDAD

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre las corrientes de resaca:

¿Qué es una corriente de resaca?

Las corrientes de resaca son columnas estrechas de agua que fluyen rápidamente desde la playa, como una corriente rápida dentro del océano. No arrastran a los nadadores bajo el agua, pero pueden llevarlos a una distancia considerable de la costa.

Los puntos bajos a lo largo de la playa, o las áreas cerca de embarcaderos o muelles, son a menudo donde se forman las corrientes de resaca. Pueden estar conectadas al clima tormentoso, pero también a veces ocurren durante días soleados. Pueden ser difíciles de detectar porque la superficie del agua a menudo parece tranquila.

La corriente puede fluir tan rápido como 3.2 metros por segundo, más rápido de lo que incluso un nadador fuerte puede superar, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

¿Cómo escapar de una corriente marina? Nino Correa explica movida que podría salvarte la vida 4 pasos para sobrevivir en el mar

“Si te atrapa una y tratas de nadar directamente, no podrás hacerlo”, dijo Daniel Barnickel de Palm Beach County Ocean Rescue.

Nueva Inglaterra podría ser el próximo objetivo de las corrientes de resaca

El meteorólogo Bryce Williams, con sede en Norton, Massachusetts, dijo que aquellos en la costa de Nueva Inglaterra pueden esperar ver alturas de olas elevadas, oleaje agitado y mayores corrientes de resaca a medida que Erin avanza hacia el norte.

Nueva Inglaterra comenzará a ver una creciente actividad de olas durante el próximo día. Las olas crecientes se harán más notables el miércoles, pero se espera que el jueves vea la mayor parte del impacto.

Nantucket es el lugar más cercano a la trayectoria de Erin y es probable que vea los vientos más fuertes, con ráfagas de entre 40 a 56 km/h en su punto máximo, con olas que podrían alcanzar una altura de entre 3 a 4 metros. En un día tranquilo, las olas generalmente se elevan a entre 0.3 a 0.9 metros.

PUBLICIDAD

En aguas más alejadas del océano, la altura de las olas podría elevarse hasta 4 a 4.8 metros y los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 72 km/h.

“Simplemente estamos animando a la gente, especialmente a lo largo de las playas orientadas al sur, a que sean conscientes de si el agua está demasiado agitada y es peligrosa, que se mantengan alejados”, dijo Williams. “Con esas grandes olas y el oleaje agitado, eso aumenta las corrientes de estas corrientes de resaca, lo que podría sacar a la gente antes de que siquiera se den cuenta”.

Consejos sobre cómo escapar de las corrientes de resaca

El consejo más frecuente de los equipos de rescate en playas y los pronosticadores del tiempo es no entrar en pánico y buscar la oportunidad de nadar paralelo a la orilla hasta que el nadador esté fuera del alcance de la corriente de resaca. Eventualmente se disipará, pero podría dejar al nadador en aguas más profundas.

Es casi imposible luchar directamente contra la corriente. Muchos nadadores que se meten en problemas se cansan tratando de regresar a la playa, dicen los salvavidas. Si es posible, es mejor nadar cerca de una estación de salvavidas.

Existen sistemas de advertencia para las corrientes de resaca y otros peligros

Se utilizan banderas de diferentes colores para advertir a los bañistas sobre diversos peligros.

Tres banderas advierten sobre las condiciones del oleaje y las corrientes de resaca. Rojo significa alto peligro, amarillo significa amenaza moderada y verde significa bajo peligro. También hay púrpura para la vida marina peligrosa, como las medusas, y doble rojo cuando una playa está cerrada por cualquier motivo.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional publica los riesgos de corrientes de resaca en sus sitios web alrededor de las costas y ha desarrollado un modelo informático que puede predecir cuándo existen condiciones que pueden conducir a su formación con hasta seis días de anticipación para las costas este y del Golfo de Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái y Guam.

¿Debería alguien intentar un rescate de corriente de resaca?

Puede ser peligroso tratar de rescatar a alguien atrapado en una corriente de resaca, dicen los funcionarios. A menudo, las personas que intentan realizar el rescate pueden meterse en problemas ellos mismos.

Lo mejor es encontrar un salvavidas, si hay uno, o llamar al 911 si se ve a un nadador en apuros. Las personas en la orilla también pueden tratar de decirle a la persona que nade paralelo a la orilla.