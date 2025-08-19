Hermanos Menéndez serán evaluados por la Junta de Libertad Condicional tras 30 años en prisión

Los Ángeles - Los hermanos Menéndez se preparan para presentar sus casos de libertad condicional a partir del jueves, lo que marca el momento más cercano que han tenido para obtener la libertad de prisión desde sus condenas hace casi 30 años por el asesinato de sus padres.

Erik y Lyle Menéndez fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua por matar a tiros a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills en 1989. Tenían 18 y 21 años en ese momento. Mientras que los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos mataron a sus padres por una herencia multimillonaria.

Los hermanos se volvieron elegibles para la libertad condicional después de que un juez de Los Ángeles redujera en mayo sus sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a 50 años a cadena perpetua, haciéndolos inmediatamente elegibles para la libertad condicional según la ley de California porque tenían menos de 26 años cuando cometieron sus crímenes.

Un panel o dos o tres funcionarios de la audiencia de libertad condicional de una junta de comisionados designados por el gobernador evaluarán a los hermanos individualmente. Erik Menéndez tendrá su audiencia el jueves por la mañana, seguido por Lyle Menéndez el viernes, por videoconferencia desde el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

La junta evaluará si los hermanos representan un “riesgo irrazonable de peligro para la sociedad” si son liberados, considerando factores como el historial criminal, la motivación para el crimen y las señales de remordimiento, el comportamiento mientras están en prisión y los planes para el futuro, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Incluso si la junta les concede la libertad condicional, podrían pasar meses antes de que los hermanos queden en libertad, si es que lo hacen. Si la junta concede la libertad condicional a cada hermano, el jefe de asesores legales tiene 120 días para revisar el caso. Luego, el gobernador demócrata Gavin Newsom tiene 30 días para afirmar o negar la libertad condicional. Solo entonces, si Newsom afirma la libertad condicional, los hermanos Menéndez podrían salir de prisión.

Newsom había ordenado previamente a la junta estatal de libertad condicional que llevara a cabo una evaluación de riesgos de los hermanos en respuesta a una solicitud de clemencia. En ese momento, enfatizó que la pregunta clave era si los hermanos representaban un “riesgo irrazonable para la seguridad pública”.

Señaló en una conferencia de prensa en mayo que había aprobado y rechazado decisiones de la junta de libertad condicional antes y que él era el “árbitro final”.

El abogado de los hermanos, Mark Geragos, solicitó la liberación el mes pasado para Erik Menéndez después de que fuera hospitalizado por una “afección médica grave”. Desde entonces ha regresado a prisión.

El caso ha capturado la atención de los entusiastas del crimen real durante décadas y ha generado documentales, especiales de televisión y dramatizaciones. El drama de Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” y el documental “The Menendez Brothers”, ambos estrenados en 2024, han sido acreditados por atraer nueva atención a los hermanos.

En el último año, el peso de celebridades como Kim Kardashian y un mayor reconocimiento de los hermanos como víctimas de abuso sexual ha ayudado a amasar una legión de seguidores que han pedido su liberación. Algunos han volado a Los Ángeles en los últimos meses, organizando manifestaciones y asistiendo a audiencias judiciales mientras los abogados de los hermanos presionaban por su nueva sentencia.

El anterior fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, abrió por primera vez la puerta a la posible libertad de los hermanos el otoño pasado al pedir a un juez que redujera sus sentencias. Desde su condena, los hermanos han recibido una educación, han participado en clases de autoayuda y han iniciado varios grupos de apoyo para compañeros en prisión, dijo su oficina en una petición.

La decisión del juez de volver a sentenciar a los hermanos siguió a meses de rechazo por parte de los fiscales actuales, quienes argumentaron que los hermanos no habían asumido la responsabilidad adecuada por sus crímenes.

Los hermanos Menéndez todavía tienen una petición de hábeas corpus pendiente presentada en mayo de 2023 buscando una revisión de sus condenas basada en nuevas pruebas que apoyan sus afirmaciones de abuso sexual por parte de su padre. El mes pasado, un juez diferente ordenó a los fiscales de Los Ángeles que explicaran por qué no se debería volver a examinar su caso.