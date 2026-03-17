Miles de trabajadores están en huelga en una de las mayores plantas cárnicas de Estados Unidos

Miles de trabajadores de la mayor empresa empacadora de carne del mundo iniciaron el lunes una huelga de dos semanas en Colorado, amenazando con hacer que la carne de res sea todavía más costosa para los consumidores estadounidenses.

Al amanecer, empleados iniciaron una línea de piquete frente a la planta de Swift Beef Co. en Greeley, uno de los mataderos más grandes del país que es propiedad de JBS USA. Caminaban de un lado a otro en el frío de la mañana, envueltos en mantas. Algunos gritaban en español “huelga!”. Otros agitaban carteles animando a la gente a no comprar a JBS.

El primer paro en un matadero de reses de Estados Unidos en cuatro décadas se produce tras acusaciones de dirigentes sindicales de que la empresa tomó represalias contra los trabajadores y cometió otras prácticas laborales desleales. Dijeron que la empresa ofreció aumentos salariales de menos del 2% anual, por debajo de la tasa de inflación de Colorado.

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Representantes sindicales dijeron que el 99% de los 3,800 trabajadores sindicalizados de la planta votó en favor de la huelga. Más de 2,600 se habían presentado en la línea de piquete para la tarde del lunes y se esperaba que otros se registraran en los próximos días, dijo Claire Poundstone, una abogada del sindicato United Food and Commercial Union Local 7.

Poundstone dijo que la huelga podría repetirse si las prácticas laborales desleales se repiten.

Un portavoz de JBS USA negó cualquier violación de las leyes laborales y afirmó que su oferta es justa. Ambas partes se culparon una a otra por un punto muerto antes de que el contrato venciera la noche del domingo.

“No valoran realmente a sus trabajadores y nosotros somos los que les ayudamos a obtener todas sus ganancias”, señaló Leticia Avalos, una delegada sindical y oriunda de Greeley que ha trabajado en la planta desde 2020. Depende del trabajo para mantener a su familia, incluido un bebé de 6 meses, pero dijo que está dispuesta a hacer sacrificios para lograr que la empresa escuche.

El sindicato dice que los trabajadores pagan para protegerse

El sindicato indicó que sus trabajadores “realizan algunos de los trabajos más difíciles y peligrosos del país” y merecen salarios más altos y mejor atención médica. Agregó que JBS ha estado cobrando a muchos trabajadores $1,100 o más para compensar los gastos de la empresa por el equipo de protección personal.

El lunes se veía humo saliendo de la planta, pero no estaba claro si estaba operando plenamente. La portavoz de JBS, Nikki Richardson, dijo que “muchos miembros del equipo” se presentaron a trabajar, pero no proporcionó una cifra precisa.

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“Nuestros miembros del equipo quieren estabilidad, quieren mantener a sus familias, y merecían la oportunidad de votar sobre la oferta histórica de la empresa, una oportunidad que el liderazgo sindical les ha negado”, escribió Richardson en un correo electrónico.

Richardson afirmó que cualquier empleado que no desee ir a la huelga tendrá trabajo y recibirá pago. La empresa también ha dicho que trasladará la producción, según sea necesario, a otras instalaciones de JBS .

Una investigación federal sobre el alza de los precios de la carne de res

La huelga ocurre en un momento en que el número de cabezas de ganado bovino de Estados Unidos está en su nivel más bajo en 75 años, con un inventario al 1 de enero de 86.2 millones de animales, un 1% menos que el año anterior. La disminución ha sido impulsada en parte por la sequía y los bajos precios ofrecidos a los ganaderos. Mientras tanto, los precios de la carne para el consumidor se han disparado a niveles récord.

Los aranceles del presidente Donald Trump a Brasil, un importante exportador de carne de res, también han frenado las importaciones. Presionado para actuar sobre los problemas de asequibilidad tras las derrotas republicanas del pasado noviembre, Trump acusó a empresas de propiedad extranjera de elevar los precios de la carne de res en Estados Unidos y pidió al Departamento de Justicia que investigue.

El precio de la carne molida de res se duplicó con creces en las últimas dos décadas, de $2.55 a $6.07 por libra ($5.61 a $13.3 por kilo), según la Oficina de Estadísticas Laborales. El aumento ha incrementado la ansiedad económica en Estados Unidos. El gobierno de Trump ha promovido un acuerdo comercial con Argentina en un intento por bajar los precios de los alimentos, incluida la carne de res.

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La planta de Greeley tiene alrededor del 6% de la capacidad total de los mataderos de res de Estados Unidos, dijo Abby Greiman, asesora del mercado ganadero de la consultora del sector Ever.Ag.

La mayoría de los ganaderos aún puede llevar el ganado al mercado porque el hato nacional es más pequeño, y eso podría darle a JBS cierta ventaja en las negociaciones, ya que otros mataderos pueden absorber el trabajo de la planta de Greeley, dijo Greiman.

Los corrales de engorda dan pistas sobre los costos para el consumidor

Sin embargo, una disputa prolongada con los trabajadores de Greeley podría perturbar la industria, particularmente en Colorado y los estados vecinos, dijo Jennifer Martin, del departamento de ciencias animales de la Universidad Estatal de Colorado.

“Los corrales de engorda, la gente que tiene el ganado en este momento —cuanto más tiempo se queden en un patrón de espera, más caro se vuelve alimentarlos”, dijo Martin. “Para los consumidores, significa que los precios probablemente subirán”.

También se produce después del cierre en enero de una planta empacadora de carne en Lexington, Nebraska, que se esperaba que repercutiera en la economía y la comunidad locales. Tyson Foods citó como razones para el cierre el menor número de cabezas de ganado y millones de dólares en pérdidas previstas para este año.

JBS tiene una capitalización bursátil de $17,000 millones en la Bolsa de Nueva York después de ser aprobada para cotizar el pasado mayo, a pesar de la oposición ambiental y una investigación federal que llevó a su declaración de culpabilidad en octubre por sobornar a funcionarios brasileños para obtener el financiamiento que utilizó para su expansión en Estados Unidos.

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JBS es un importante empleador local

En la planta de Greeley, la empresa intentó intimidar a los trabajadores para que abandonaran el sindicato en reuniones individuales, señaló el asesor jurídico general del sindicato, Matt Shechter.

Es la primera huelga en un matadero de Estados Unidos desde que los trabajadores abandonaron sus puestos en una planta de Hormel en Minnesota en 1985, según Martin y Kim Cordova, presidenta del sindicato en Greeley. Esa huelga duró más de un año e incluyó enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, según la Sociedad Histórica de Minnesota.

JBS es el principal empleador en Greeley, una ciudad ubicada a 50 millas al noreste de Denver con una población de unas 114,000 personas.