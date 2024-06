Millones de personas continúan bajo alerta de calor extremo en Estados Unidos

El calor no impidió a la gente en el Grant Park de Chicago pedir los platos más calientes del menú en la camioneta restaurante donde cocina Emmanuel Ramos, según WBBM-TV.

“Pedían lo más caliente en el día más caluroso”, dijo. “Piden ramen, maíz, lo quieren todo caliente. No sé por qué”, dijo Ramos. “Ahora mismo, algo que estaría bien son los batidos”.

La agencia no dio una respuesta concreta inmediata a la petición. Un vocero de la FEMA para el oeste de Estados Unidos dijo que no había ningún obstáculo a una declaración de emergencia por calor extremo, pero señaló que tendría que haber una amenaza inmediata para la vida y la seguridad a la que no pudieran responder las autoridades locales.