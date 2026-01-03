Minnesota debe facilitar documentos al gobierno antes de la próxima semana

Las autoridades de Minnesota tienen hasta la próxima semana para proporcionar a la administración de Donald Trump información sobre los proveedores y padres que reciben fondos federales para el cuidado de niños o se arriesgan a perder potencialmente millones de dólares en fondos federales, dijeron funcionarios estatales el viernes.

En un correo electrónico enviado el viernes a los proveedores de cuidado infantil compartido con The Associated Press por múltiples proveedores, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota dijo que tiene hasta el 9 de enero para proporcionar un conjunto de información de verificación sobre los beneficiarios.

El anuncio a principios de esta semana por parte de la administración Trump de que congelaría los fondos de cuidado infantil a Minnesota y al resto de los estados se produce después de una serie de esquemas de fraude en guarderías de Minnesota, muchos dirigidos por residentes somalíes. La medida se tomó después de que que un influencer de derechas denunciara que había abusos generalizados.

PUBLICIDAD

La Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés), proporciona anualmente a Minnesota $185 millones en fondos para el cuidado de niños, según han declarado funcionarios federales.

El correo electrónico daba instrucciones a los proveedores y familias que dependen del congelado programa federal de cuidado de niños para que continúen con los “requisitos y prácticas de licencia y certificación del programa como de costumbre”. No dice que los propios beneficiarios tengan que tomar ninguna medida o proporcionar ninguna información.

“Reconocemos la alarma y las preguntas que esto ha suscitado”, decía el correo electrónico. “Nos enteramos de la congelación de fondos al mismo tiempo que todo el mundo en las redes sociales”.

La agencia estatal añadió que “no recibió una comunicación formal del gobierno federal hasta última hora de la noche del martes”, que fue después de que el Subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, publicara sobre la congelación en X. Los 50 estados tendrán que proporcionar niveles adicionales de verificación y datos administrativos antes de recibir más financiación del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, que está diseñado para hacer que el cuidado infantil sea asequible para las familias de bajos ingresos.

CORRECTS LAST NAME ABC Learning Center director Ahmed Hasan stands in the infant room at his daycare center, in Minneapolis, Minn., on Wednesday, Dec. 31, 2025. (AP Photo/Mark Vancleave) (Mark Vancleave)

Minnesota es un objetivo

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará una audiencia el miércoles para debatir las acusaciones de uso fraudulento de fondos federales en Minnesota. Un portavoz del HHS dijo que la línea de atención telefónica sobre fraude en el cuidado de niños puesta en marcha por la agencia federal a principios de esta semana ha recibido más de 200 pistas.

PUBLICIDAD

Minnesota ha provocado la ira de los republicanos y de la administración Trump por otras acusaciones de fraude.

El secretario adjunto de la Administración para Niños y Familias, Alex Adams, dijo a Fox News el viernes que su agencia envió a Minnesota una carta el mes pasado pidiendo información sobre el programa de cuidado de niños y otros programas de bienestar antes del 26 de diciembre, pero no obtuvo respuesta.

El estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, publicó el jueves en X que la agencia suspendió a 6,900 prestatarios de Minnesota de préstamos de la era COVID-19 por sospechas de fraude. Trump también ha apuntado a la gran comunidad somalí del estado con acciones de aplicación de la ley de inmigración y los llamó “basura.”

Los demócratas de Minnesota dicen que la administración Trump está jugando a la política y perjudicando a las familias y los niños como resultado. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota dijo en un comunicado de prensa el viernes que los inspectores llevan a cabo actividades regulares de supervisión para el programa de cuidado de niños, señalando que hay 55 investigaciones abiertas relacionadas con los proveedores.

También decía que los investigadores hicieron comprobaciones y revisiones aleatorias en nueve centros y descubrieron que “funcionaban como se esperaba”. Uno de los centros aún no estaba abierto en ese momento.

“DCYF sigue comprometido con las revisiones basadas en hechos que detienen el fraude, protegen a los niños, apoyan a las familias y minimizan la interrupción de las comunidades que dependen de estos servicios esenciales”, dijo el departamento. “La distribución de reclamaciones no verificadas o engañosas y el mal uso de las líneas de denuncia pueden interferir con las investigaciones, crear riesgos de seguridad para las familias, los proveedores y los empleadores, y ha contribuido a un discurso dañino sobre las comunidades de inmigrantes de Minnesota.”

PUBLICIDAD

No está claro cómo afectará a los beneficiarios

Maria Snider, directora de un centro de atención infantil en St. Paul y vicepresidenta del grupo de defensa Minnesota Child Care Association, dijo que actualmente los proveedores cobran al menos tres semanas después de la prestación de los servicios. Unos 23,000 niños y 12,000 familias reciben financiación del programa de cuidado infantil específico cada mes de media, según el Estado.

“Para muchos centros, el margen ya es escaso”, explica. “Incluso los centros en los que entre el 10% y el 15% de sus niños reciben ayudas para el cuidado de niños, eso supone una merma en sus ingresos”.

Children watch television at ABC Learning Center in Minneapolis, Minn., on Wednesday, Dec. 31, 2025. (AP Photo/Mark Vancleave) (Mark Vancleave)

Cualquier niño que asista a una guardería cuyos asistentes reciban fondos federales podría verse afectado, dijo Snider.

Según el correo electrónico del viernes del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota, el HHS envió una carta a Minnesota solicitando datos de 2022 a 2025, incluida la información de identificación de todos los beneficiarios de los fondos de cuidado infantil, una lista de todos los proveedores que reciben los fondos, cuánto reciben e “información relacionada con presuntas redes de fraude y fallas de supervisión.” No está claro si Minnesota dispone ya de los datos que pide la administración.

HHS dijo que cinco centros de cuidado de niños que reciben fondos del programa de cuidado de niños o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas tendrían que proporcionar “documentación específica”, como la asistencia, inspecciones y evaluaciones, según el correo electrónico.