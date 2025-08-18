Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
18 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

MSNBC cambiará su nombre como parte de la separación corporativa de NBC

La cadena de noticias por cable, dirigida a audiencias liberales, se llamará MS NOW y eliminará el símbolo del pavo real de su logotipo

18 de agosto de 2025 - 10:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rachel Maddow modera panel sobre seguridad nacional en Cambridge, MA. (Steven Senne)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — La cadena de noticias de televisión MSNBC cambiará su nombre a My Source News Opinion World, o MS NOW para abreviar, como parte de su separación corporativa de NBC.

RELACIONADAS

La cadena, que atrae a audiencias liberales con un grupo de personalidades que incluyen a Rachel Maddow, Ari Melber y Nicole Wallace, ha estado construyendo su propia división de noticias separada de NBC News. También eliminará el símbolo del pavo real de NBC de su logotipo como parte del cambio, que entrará en vigor a finales de este año.

El cambio de nombre fue ordenado por NBC Universal, que escindió las cadenas de cable USA, CNBC, MSNBC, E! Entertainment, Oxygen y Golf Channel en su propia compañía, llamada Versant. Ninguna de las otras cadenas está cambiando su nombre.

MSNBC obtuvo su nombre en su formación en 1996, como una asociación entonces entre Microsoft y NBC.

Tags
Breaking NewsNBC
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: