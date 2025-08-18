MSNBC cambiará su nombre como parte de la separación corporativa de NBC

Washington — La cadena de noticias de televisión MSNBC cambiará su nombre a My Source News Opinion World, o MS NOW para abreviar, como parte de su separación corporativa de NBC.

La cadena, que atrae a audiencias liberales con un grupo de personalidades que incluyen a Rachel Maddow, Ari Melber y Nicole Wallace, ha estado construyendo su propia división de noticias separada de NBC News. También eliminará el símbolo del pavo real de NBC de su logotipo como parte del cambio, que entrará en vigor a finales de este año.

El cambio de nombre fue ordenado por NBC Universal, que escindió las cadenas de cable USA, CNBC, MSNBC, E! Entertainment, Oxygen y Golf Channel en su propia compañía, llamada Versant. Ninguna de las otras cadenas está cambiando su nombre.