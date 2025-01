Muere Aaron Brown, expresentador de CNN que acompañó a la audiencia durante los ataques del 11 de septiembre

Citando un comunicado de la familia de Brown, CNN informó que el presentador falleció el domingo. No se indicó cuál fue la causa de su muerte. Tenía 76 años.

Brown comenzó su carrera en Minneapolis como presentador de un programa de radio. Su carrera en televisión comenzó en Seattle antes de ser nombrado presentador fundador del programa “World News Now” de ABC. También fue presentador de “World News Tonight Saturday” de ABC, y reportero para “World News Tonight with Peter Jennings”, “Nightline” y otros programas de noticias de ABC.

“No quiero acusar a la televisión por cable, pero parte de lo que ocurrió fue solo televisión, no periodismo”, dijo a The Associated Press en 2008.