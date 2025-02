( The Associated Press )

Una mujer originaria de México relató en redes sociales su experiencia al intentar ingresar a Estados Unidos con su visa de turista.

Según su testimonio, fue detenida por agentes fronterizos, quienes la esposaron y la retuvieron durante cuatro horas antes de informarle que su documento quedaba revocado.

Viaje por compras terminó en detención

Alexia Enríquez Jiménez, residente de Nogales, Sonora, compartió un video en Facebook el 13 de febrero en el que explicó lo ocurrido el 7 de ese mismo mes. Su intención era cruzar a territorio estadounidense para adquirir pañales y otros artículos en una tienda, pero en su encuentro con oficiales del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la situación se tornó complicada.

Durante el proceso, señaló que presentó su visa de turista, la cual había renovado en mayo de 2024, pero tras una serie de preguntas, los agentes decidieron revocarla.

PUBLICIDAD

“Yo tuve una bebé en Tucson, mi parto fue pagado, no le debo ni un dólar a Estados Unidos, pero me quitaron la visa, fue un momento muy traumático. No creas que te la quitan y ya. No, te dejan ahí, te hacen muchas cosas, preguntas”, relató Enríquez en su publicación.

Posible motivo de la revocación

Según la docente, los oficiales le indicaron que la decisión se tomó por “órdenes de Washington, de presidencia”, sin proporcionarle mayores detalles sobre la razón específica. Enríquez comentó que conocía el caso de otra mujer a la que le ocurrió lo mismo y a quien le explicaron que la cancelación de su documento se debía a que su hija nació en Estados Unidos.

Ante esto, la maestra sospecha que la medida en su contra podría estar relacionada con su propio caso, ya que también dio a luz en Estados Unidos. Aunque aseguró que suele mantener una actitud optimista, reconoció que la experiencia fue difícil de afrontar.

“La verdad es que sí te pega porque me esposaron de manos y de pies. No te dan explicaciones. Gracias a Dios yo no iba con la bebé, iba sola. Iba rápido a comprar pañales”, mencionó.

Denunció malos tratos en el proceso

Enríquez expresó que el trato recibido fue innecesario y que la situación la hizo sentir expuesta y avergonzada, especialmente por la forma en que fue trasladada durante la retención.

“Yo soy maestra y me daba vergüenza, sientes una humillación muy grande, yo le decía al joven de ahí: ‘No es necesario que me lleven esposada ni que me lleven caminando hacia allá’. Porque sinceramente, Nogales es muy chiquito y me daba vergüenza que me viera alguien conocido y yo esposada”, explicó.

PUBLICIDAD

Durante la detención, los agentes tomaron muestras de ADN y realizaron una revisión detallada de sus pertenencias. “Me quitaron los tenis, me revisaron las calcetas, todo, era protocolo de ellos (...) Me quitaron el Apple Watch, mis gafas, iba saliendo de trabajar, llevaba mi mochila, mis cosas de la escuela”, detalló.

Los oficiales también verificaron su lugar de trabajo, tomaron fotografías de la escuela en la que enseña y buscaron su domicilio antes de entregarle documentos para firmar.

La maestra destacó que su visa tenía una vigencia de más de nueve años, ya que la recibió en junio tras renovarla el año anterior. Además, recordó que en enero cruzó sin inconvenientes, lo que le generó aún más incertidumbre sobre la decisión tomada en su contra.