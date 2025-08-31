Niño perdido en parque temático de Pensilvania camina por rieles de una montaña rusa

Un escalofriante video muestra a un niño caminando por los rieles de una montaña rusa en Hersheypark, un parque de atracciones en Pensilvania (noreste de Estados Unidos).

En redes sociales circulan las imágenes del menor tratando de seguir las indicaciones de otros asistentes al parque, quienes lo guiaban para que bajara de forma segura de la estructura.

Según la cadena ABC News, el niño fue reportado como desaparecido poco después de las 5:00 p.m. del sábado, de acuerdo un comunicado de Hersheypark.

Mientras los equipos lo buscaban, el niño entró en una zona segura de la montaña rusa, que, según el parque, no estaba funcionando en ese momento. Allí permaneció durante unos 20 minutos antes de comenzar a caminar brevemente por la vía, agregó el parque.

El video captura a la multitud reunida bajo las vías de la montaña rusa intentando guiar al niño a un lugar seguro. Finalmente, un visitante del parque se subió a la vía para rescatarlo.

Después de que el niño fue visto en las vías, los funcionarios del parque respondieron de inmediato y reunieron al niño, que estaba ileso, con sus padres alrededor de las 5:30 p.m., señala el medio estadounidense.