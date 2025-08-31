Opinión
31 de agosto de 2025
Niño perdido en parque temático de Pensilvania camina por rieles de una montaña rusa

El menor fue reportado como desaparecido poco después de las 5:00 p.m. del sábado, de acuerdo un comunicado del parque

31 de agosto de 2025 - 7:28 PM

El menor fue reportado como desaparecido alrededor de las 5:00 p.m. y fue rescatado por visitantes del parque. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un escalofriante video muestra a un niño caminando por los rieles de una montaña rusa en Hersheypark, un parque de atracciones en Pensilvania (noreste de Estados Unidos).

En redes sociales circulan las imágenes del menor tratando de seguir las indicaciones de otros asistentes al parque, quienes lo guiaban para que bajara de forma segura de la estructura.

Según la cadena ABC News, el niño fue reportado como desaparecido poco después de las 5:00 p.m. del sábado, de acuerdo un comunicado de Hersheypark.

Mientras los equipos lo buscaban, el niño entró en una zona segura de la montaña rusa, que, según el parque, no estaba funcionando en ese momento. Allí permaneció durante unos 20 minutos antes de comenzar a caminar brevemente por la vía, agregó el parque.

El video captura a la multitud reunida bajo las vías de la montaña rusa intentando guiar al niño a un lugar seguro. Finalmente, un visitante del parque se subió a la vía para rescatarlo.

Después de que el niño fue visto en las vías, los funcionarios del parque respondieron de inmediato y reunieron al niño, que estaba ileso, con sus padres alrededor de las 5:30 p.m., señala el medio estadounidense.

"Agradecemos la vigilancia de nuestros visitantes y la rápida respuesta de nuestro equipo, y seguimos comprometidos a mantener los más altos niveles de seguridad para los visitantes en todo Hersheypark", dijeron las autoridades en el comunicado.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
