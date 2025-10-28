“No estaban pescando”: Donald Trump defiende los ataques a embarcaciones en el Caribe

Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes, durante un discurso a tropas estadounidenses en Japón, los ataques que su país ha llevado a cabo contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico supuestamente cargadas de drogas.

“Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo”, declaró a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka.

El líder republicano insistió en que las fuerzas estadounidenses están destruyendo a embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que cargan cantidades suficientes para “matar a 25,000 estadounidenses” de sobredosis.

“Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar”, apuntó Trump, quien también aseguró que va a detener la entrada de drogas “por tierra”.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha destruido una decena de lanchas y embarcaciones semisumergibles en el Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, causando la muerte de varias personas.

Estas acciones han incrementado la tensión con ambos países y han suscitado denuncias de que Washington está realizando ejecuciones extrajudiciales.

El Pentágono anunció además el pasado viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, con el objetivo de reforzar el operativo militar iniciado en agosto en la región.

Trump ha insinuado que las fuerzas estadounidenses podrían llevar a cabo próximamente ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano, bajo la acusación de que el Gobierno de Nicolás Maduro encabeza el llamado Cártel de los Soles, algo que Caracas niega rotundamente.