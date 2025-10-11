“No hemos recuperado sobrevivientes”: el informe de la Policía tras explosión en fábrica de Tennessee

La explosión en la planta Accurate Energetic Systems, ubicada en una zona de bosque en Bucksnort, Tenesí, ocurrió en la tarde del 10 de octubre de 2025.

McEWEN, Tennessee - La explosión que arrasó una planta de explosivos en una zona rural de Tennessee no dejó sobrevivientes, informaron las autoridades el sábado.

Las autoridades trabajan bajo la suposición de que todas las personas en el sitio estaban muertas, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa.

El número total de personas que murieron no estaba claro, al igual que la causa de la explosión.

Davis había dicho anteriormente que había 18 personas desaparecidas. “No hemos recuperado sobrevivientes”, indicó Davis.

La explosión del viernes por la mañana en Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército, esparció escombros en un área de al menos 800 metros (media milla) y fue sentida por residentes a más de 24 kilómetros (15 millas) de distancia, declaró Davis.

Imágenes aéreas mostraron el lugar de la empresa en la cima de una colina humeante el viernes, con solo una masa de metal retorcido, cascos de autos quemados y una variedad de escombros desparramados. Davis, quien lo describió como una de las peores escenas que ha visto, indicó que varias personas murieron.

“Lo que necesitamos ahora es que nuestras comunidades se unan y entiendan que hemos perdido a mucha gente”, expresó.

Carteles cerca del sitio el sábado pedían oraciones por las familias.

Terry Bagsby, de 68 años, está jubilado pero ayuda trabajando en la caja de una gasolinera cerca del sitio. Dijo que la comunidad unida está “muy, muy triste”.

Dijo que conoce a personas que trabajaban en el sitio y están desaparecidas.

“No sé cómo explicarlo... Solo mucho dolor”, expresó.

El sitio web de la empresa dice que procesa explosivos y municiones en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas en el área de Bucksnort, a unos 97 kilómetros (unas 60 millas) al suroeste de Nashville. No se sabe cuántas personas trabajan en la planta o cuántas estaban allí cuando ocurrió la explosión.

Davis señaló que los investigadores están tratando de determinar qué sucedió y no pudo decir qué causó la explosión.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwen, sostuvo en una publicación en redes sociales el viernes que sus “pensamientos y oraciones” están con las familias y la comunidad afectada.

“Extendemos nuestra gratitud a todos los socorristas que continúan trabajando incansablemente bajo condiciones difíciles”, decía la publicación.

La empresa ha recibido numerosos contratos militares, en gran parte por parte del Ejército y la Marina de Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos, según registros públicos. Los productos van desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de demolición, incluido el C4.

Cuando ocurrió la explosión, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en coche del lugar, relataron que sintieron que sus casas temblaban, y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión en las cámaras de sus hogares.

La explosión sacudió a Gentry Stover de su sueño.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, dijo a The Associated Press. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme que tenía que haber sido eso”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en la plataforma social X que está monitoreando la situación y pidió “a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente”.

Un pequeño grupo se reunió para una vigilia el viernes por la noche en un parque cercano, sosteniendo velas mientras rezaban por los desaparecidos y sus familias y cantaban “Amazing Grace”.

Estados Unidos tiene una larga historia de accidentes mortales en lugares de trabajo, incluyendo la explosión de la mina de carbón de Monongah que mató a 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de alto perfil en la década de 1960 llevaron al presidente Richard Nixon a firmar una ley creando la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional al año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems enfrentó varias pequeñas multas del Departamento de Trabajo por violaciones de políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a productos químicos peligrosos, radiación y otros irritantes.