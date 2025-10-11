Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
84°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“No hemos recuperado sobrevivientes”: el informe de la Policía tras explosión en fábrica de Tennessee

De momento, el número total de fallecidos no estaba claro, al igual que la causa

11 de octubre de 2025 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La explosión en la planta Accurate Energetic Systems, ubicada en una zona de bosque en Bucksnort, Tenesí, ocurrió en la tarde del 10 de octubre de 2025.Las autoridades indicaron que la detonación se escuchó a varias millas de distancia al alrededor, y una cantidad no determinada de personas fallecieron o permanecen desaparecidas.Inicialmente, los equipos de emergencia no pudieron ingresar a la planta debido a las continuas detonaciones, informó por teléfono David Stewart, Técnico en Emergencias Médicas Avanzado del Condado de Hickman. No tenía detalles sobre las víctimas.
1 / 13 | “No hemos recuperado sobrevivientes”: el informe de la Policía tras explosión en fábrica de Tennessee. La explosión en la planta Accurate Energetic Systems, ubicada en una zona de bosque en Bucksnort, Tenesí, ocurrió en la tarde del 10 de octubre de 2025. - WTVF-TV
Por The Associated Press
Agencia de noticias

McEWEN, Tennessee - La explosión que arrasó una planta de explosivos en una zona rural de Tennessee no dejó sobrevivientes, informaron las autoridades el sábado.

RELACIONADAS

Las autoridades trabajan bajo la suposición de que todas las personas en el sitio estaban muertas, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa.

El número total de personas que murieron no estaba claro, al igual que la causa de la explosión.

Davis había dicho anteriormente que había 18 personas desaparecidas. “No hemos recuperado sobrevivientes”, indicó Davis.

La explosión del viernes por la mañana en Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército, esparció escombros en un área de al menos 800 metros (media milla) y fue sentida por residentes a más de 24 kilómetros (15 millas) de distancia, declaró Davis.

Imágenes aéreas mostraron el lugar de la empresa en la cima de una colina humeante el viernes, con solo una masa de metal retorcido, cascos de autos quemados y una variedad de escombros desparramados. Davis, quien lo describió como una de las peores escenas que ha visto, indicó que varias personas murieron.

“Lo que necesitamos ahora es que nuestras comunidades se unan y entiendan que hemos perdido a mucha gente”, expresó.

Carteles cerca del sitio el sábado pedían oraciones por las familias.

Terry Bagsby, de 68 años, está jubilado pero ayuda trabajando en la caja de una gasolinera cerca del sitio. Dijo que la comunidad unida está “muy, muy triste”.

Dijo que conoce a personas que trabajaban en el sitio y están desaparecidas.

“No sé cómo explicarlo... Solo mucho dolor”, expresó.

El sitio web de la empresa dice que procesa explosivos y municiones en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas en el área de Bucksnort, a unos 97 kilómetros (unas 60 millas) al suroeste de Nashville. No se sabe cuántas personas trabajan en la planta o cuántas estaban allí cuando ocurrió la explosión.

Davis señaló que los investigadores están tratando de determinar qué sucedió y no pudo decir qué causó la explosión.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwen, sostuvo en una publicación en redes sociales el viernes que sus “pensamientos y oraciones” están con las familias y la comunidad afectada.

“Extendemos nuestra gratitud a todos los socorristas que continúan trabajando incansablemente bajo condiciones difíciles”, decía la publicación.

La empresa ha recibido numerosos contratos militares, en gran parte por parte del Ejército y la Marina de Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos, según registros públicos. Los productos van desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de demolición, incluido el C4.

Cuando ocurrió la explosión, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en coche del lugar, relataron que sintieron que sus casas temblaban, y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión en las cámaras de sus hogares.

La explosión sacudió a Gentry Stover de su sueño.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, dijo a The Associated Press. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme que tenía que haber sido eso”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en la plataforma social X que está monitoreando la situación y pidió “a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente”.

Un pequeño grupo se reunió para una vigilia el viernes por la noche en un parque cercano, sosteniendo velas mientras rezaban por los desaparecidos y sus familias y cantaban “Amazing Grace”.

Estados Unidos tiene una larga historia de accidentes mortales en lugares de trabajo, incluyendo la explosión de la mina de carbón de Monongah que mató a 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de alto perfil en la década de 1960 llevaron al presidente Richard Nixon a firmar una ley creando la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional al año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems enfrentó varias pequeñas multas del Departamento de Trabajo por violaciones de políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a productos químicos peligrosos, radiación y otros irritantes.

En 2014, ocurrió una explosión en otra instalación de municiones en la misma pequeña comunidad, matando a una persona e hiriendo al menos a tres más.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosTennesseeExplosiónEmergencias
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: