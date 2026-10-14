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Nueva York se encamina a prohibir sus icónicos carruajes tirados por caballos a partir de 2028

El alcalde, Zohran Mamdani, y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, alcanzaran un acuerdo en esa dirección

14 de octubre de 2026 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pacto contempla una eliminación progresiva de los carruajes en mención. (Ángel Colmenares)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York se encamina a poner fin a los tradicionales paseos en carruajes tirados por caballos, una de las estampas turísticas de Central Park, después de que el alcalde, Zohran Mamdani, y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, alcanzaran un acuerdo para prohibir esta actividad a partir de junio de 2028.

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El pacto contempla una eliminación progresiva de los carruajes en mención y medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados, según informó el medio digital Politico.

La propuesta busca poner fin a los paseos en carruajes tirados por caballos, una actividad cuestionada por organizaciones defensoras de los animales por los riesgos que supone para los equinos en las calles de Nueva York. Los trabajadores del sector, por su parte, se oponen a una prohibición que afectaría a su principal fuente de ingresos.

El debate sobre la continuidad de esta actividad se ha intensificado tras varios incidentes relacionados con los carruajes, entre ellos la muerte de un turista de dieciocho años de edad en un accidente en Central Park.

Si el Concejo Municipal aprueba la medida, la prohibición entraría en vigor en junio de 2028.

El acuerdo también contempla medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados, afirma el medio.

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Breaking NewsNueva YorkEstados Unidos Zohran Mamdani Central Park
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