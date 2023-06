Nueva York.- Con la consigna “Música, cultura y alegría”, decenas de miles de personas participan y celebran este domingo la edición número 66 del Desfile Nacional del Día Puertorriqueño, en Nueva York.

Las autoridades del estado y de la ciudad participaron del inicio de la más grandes manifestación de la identidad puertorriqueña fuera de Puerto Rico, que este año tiene como gran mariscal a la actriz y presentadora, Giselle Blondet.

Los padrinos del evento son el actor Ismael Cruz Córdova y la cantante Judy Torres. La reina del Desfile es la actriz Justina Machado.

El Desfile se dedica al municipio de Aguadilla y al legendario compositor Rafael Hernández, hijo de ese pueblo.

Carmen Rivera, natural de Aguadilla y residente en el Bronx. (José A. Delgado)

Antes de comenzar la marcha, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que su gobierno destinará $20 millones para ampliar las instalaciones del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College en el antiguo barrio boricua de Harlem, en Manhattan.

Cruz Córdova viajó de Londres a La Gran Manzana para formar parte del evento y en un aparte con El Nuevo Día, dijo sentirse “incrédulo todavía” de haber recibido lo que catalogó como una de las principales distinciones de su carrera.

“No hay nada más grande que tu isla te reconozca”, sostuvo el actor, quien salió de su natal Aguas Buenas a los 19 años para estudiar actuación en NYU, en la prestigiosa Tisch School of the Arts.

Cruz Córdova, quien el año pasado estrenó a nivel internacional la serie de Amazon Prime, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, ya cuenta con una carrera artística de más de dos décadas y ha actuado en películas y series de renombre, entre ellas “The Mandalorian”, de Disney+, y “The Undoing”, de HBO Max, junto a Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland.

“Ser padrino (del Desfile) es una de las distinciones más grandes para mí. En todo lo que yo he hecho, siempre he tenido a mi isla al frente. Tu sabes que yo siempre digo que soy puertorriqueño donde quiera que voy, bastante ‘loud’. Me tuve que ir de mi isla a los 19 años, pero no fue por opción. Para poder desarrollarme en mi carrera…y para llevar nuestro nombre a ese nivel, me tuve que ir”, sostuvo el también protagonista de películas como “Mary Queen of Scots y “Miss Bala”.

Abordado sobre lo que representa el Desfile para él, en términos culturales, Cruz Córdova afirmó que “la parada puertorriqueña no se puede separar de la isla. La parada es cultura puertorriqueña y punto”.

“Es una cumbre de la celebración de lo que somos los puertorriqueños, y el puertorriqueño se tiene que entender como una combinación de ambas cosas (de los que viven en la isla y los que están fuera). Somos una nación de emigración, de muchas maneras, forzada. Y no podemos separar las ramas de la puertorriqueñidad”, sostuvo Cruz Córdova, quien acudió al Desfile junto a sus padres.

Para Cruz Córdova, la identidad nuyorican figura entre las más trascendentales en cuanto al aporte cultural y musical.

“Mira cuantas cosas han pasado aquí (en Nueva York). La Fania, la salsa, el hip hop y tanto orgullo. Estamos hablando de Jlo, Marc Anthony, La India. Esta identidad nuyorican es bien importante y por eso para mí esta distinción es increíble”, agregó.

Los eventos relacionados al Desfile han durado varios días, incluida una gala, y conferencias.

La congresista puertorriqueña de Nueva York, Nydia Velázquez. (José A. Delgado)

La congresista Nydia Velázquez sostuvo que este desfile “es una expresión de las luchas, el dolor y las victorias del pueblo puertorriqueño en una nación que muchas veces ha rechazado la presencia de los puertorriqueños y otros latinos”

El Desfile también rinde homenaje a las trayectorias del grabador y escritor Antonio Martorell – a quien el presidente Joe Biden le entregó en marzo la Medalla Nacional de las Artes-, del actor y director Jacobo Morales, del cantante y escritor Silverio Pérez, al cantante Chucho Avellanet, al músico y director Ángel “Cuco” Peña, a la escritora y actriz Tere Marichal y la escritora Ana Teresa Toro, entre otros.

Martorell ha considerado muy oportuno el homenaje pues reconoce que el peso político de la diáspora fue clave para la decisión del presidente Biden de otorgarle la Medalla Nacional de las Artes y ningún otro sitio le ha hecho afirmarse más en su identidad nacional boricua que Nueva York.

En un evento paralelo se reconoció al secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Salud, Lester Martínez López. “Lo agradezco, pero eso no es la historia. La historia es que tenemos que seguir abriendo caminos. Hay muchos latinos que están en esta administración abriendo camino y nosotros tenemos que seguir abriendo caminos”, indicó.

En este día, también han dicho presente los presidentes del Senado, Jose Luis Dalmau, y la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, al igual que el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernandez. Manuel Natal, coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana, desfilaba en la carroza de la organización “Puerto Rico Diáspora Alliance”.

GFR Media – empresa matriz de El Nuevo Día-, tiene una carroza en el Desfile como parte del proyecto “Junte Boricua”, que busca llevar a Puerto Rico, entre el 1 de mayo y el 31 agosto de 2024, 50,000 puertorriqueños residentes de Estados Unidos, por medio de un programa con múltiples eventos y el primer desfile de la diáspora en la Isla.

“Estaremos promoviendo más de 100 eventos en los 78 municipios de Puerto Rico”, dijo Joana Santiago Vázquez, directora ejecutiva del Junte Boricua.

El primer desfile de la diáspora en Puerto Rico tendrá lugar el 25 de mayo de 2024 en San Juan.

“Hoy hacemos una invitación a los puertorriqueños de Nueva York para que nos visiten. Vamos a invitar a todas las paradas puertorriqueñas a que nos visiten”, agregó Santiago Vázquez.

El Junte estuvo el sábado en el Desfile de Chicago. Luego irá a Filadelfia (Pensilvania), New Haven (Connecticut), Boston (Massachussets), Houston (Texas), Washington D.C. y Orlando, Tampa y Miami en Florida.

Líderes políticos de la Isla participan hoy del Desfile, al igual que organizaciones de la diáspora que denuncian la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la falta de protección de las costas y la privatización de la administración del sistema eléctrico.