6 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Operación ordenada por Trump en Chicago ha dejado más de 1,000 migrantes detenidos

Según activistas, muchas de las facilidades de detención no disponen de servicios higiénicos o de alimentación adecuados

6 de octubre de 2025 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) ya hay al menos un millar de detenidos y se estaría produciendo una rápida ampliación de alternativas en el Medio Oeste para la detención. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami (EE.UU.) - Las autoridades de Inmigración han detenido en Chicago a unos mil inmigrantes durante la operación ‘Midway Blitz’, ordenada por el presidente Donald Trump desde comienzos de septiembre, según defensores de los indocumentados, que denunciaron además la expansión del sistema de detención para alojarlos fuera de Illinois antes de la deportación.

RELACIONADAS

Según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) ya hay al menos un millar de detenidos y se estaría produciendo una rápida ampliación de alternativas en el Medio Oeste para la detención.

En un estado donde, por ley, están prohibidos los contratos de sus cárceles con corporaciones privadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) estaría trasladando detenidos al Centro Correccional del condado de Miami, una prisión de máxima seguridad en el vecino estado de Indiana.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Según informes del centro, al 2 de octubre unas 40 personas que fueron detenidas en Chicago y alrededores, fueron enviadas a ese centro, y ICE tendría la intención de alojar por lo menos a 100 personas para finales de esta semana.

La fuente de esta información es un abogado del NIJC, que habló con familiares de uno sus defendidos que fue enviado a Indiana.

Lisa Koop, directora de servicios legales del centro, declaró en un comunicado que los planes de la administración para usar la prisión estatal se inspiraron en el “infame” campo de detención de ‘Alligator Alcatraz’ en los humedales de los Everglades, en Florida.

El Centro Correccional de Miami se utilizará para encarcelar a inmigrantes que sean arrestados en las redadas que se realizan actualmente en Chicago y otras localidades de Illinois, afirman los abogados.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

“Como proveedor de servicios legales para inmigrantes en todo el Medio Oeste y principal proveedor de servicios legales para inmigrantes detenidos en el estado de Indiana, el NIJC está profundamente preocupado por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en la prisión del condado de Miami”, agregó Koop.

Señaló que trabajan para contactar a las personas recluidas en el centro y realizar una visita de abogados en los próximos días para garantizar que tengan acceso al debido proceso, conozcan sus derechos y tengan la oportunidad de luchar por su liberación y un juicio justo.

El NIJC también se ha unido a grupos locales y nacionales que denuncian el uso de la base militar de Camp Atterbury en Franklin (Indiana) para temas migratorios.

ICE también ha añadido cientos de camas mediante contratos nuevos o ampliados con cárceles de condado en todo el Medio Oeste.

Los activistas afirman que estos son algunos de los muchos nuevos campos de detención que han ampliado la capacidad del ICE para detener a miles de personas más.

El colapso de alojamiento para migrantes

En el área de Chicago, el centro de procesamiento en Broadview, a 19 kilómetros, ha sido el epicentro de violentas protestas, casi diarias, contra el accionar los agentes federales.

Ese edificio, que estaba desactivado, era un centro de procesamiento que en su momento funcionó como lugar de concentración de indocumentados, en camino hacia la deportación desde aeropuertos cercanos.

“¡Qué tenga compasión!”: el llanto de una madre varada en la frontera por Trump

“¡Qué tenga compasión!”: el llanto de una madre varada en la frontera por Trump

La aplicación “CBP One” dejó de funcionar cuando Donald Trump asumió el poder mientras miles se quedaron sin cruzar de México a Estados Unidos.

Las instalaciones no son adecuadas para alojar a muchas personas durante varios días, y según activistas no dispone de dormitorios, servicios higiénicos o de alimentación adecuados.

En los últimos años, por oposición de activistas y la comunidad han fracasado varios intentos de ICE de ampliar su capacidad de detención en el Medio Oeste. Por contrato se dispone de camas alquiladas en las cárceles de los condados de Kankakee y McHenry (Illinois), y en el Centro de Detención del condado de Kenosha, en Wisconsin.

Además, empresas de cárceles privadas fracasaron en sus intentos de establecerse en Creta y Hopkins Park (Illinois), Hobart (Indiana), Elkhart, Gary y Newton (Indiana).

En algunos casos, debido a la capacidad colmada, ICE se ha visto obligado a rentar habitaciones en moteles del área para alojar a indocumentados que aguardan la deportación.

Breaking NewsDonald TrumpChicagoMigración
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
