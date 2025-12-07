Parques Nacionales elimina entrada gratuita el Día de MLK y Juneteenth, pero añade cumpleaños de Trump

WASHINGTON - El Servicio de Parques Nacionales ofrecerá entrada gratuita a los residentes de Estados Unidos en el cumpleaños del presidente Donald Trump el próximo año -que también resulta ser el Día de la Bandera-, pero está eliminando el beneficio para el Día de Martin Luther King Jr. y Juneteenth.

La nueva lista de días de entrada gratuita para los estadounidenses es el último ejemplo de cómo la administración Trump resta importancia a la historia de los derechos civiles de Estados Unidos al tiempo que promociona la imagen, el nombre y el legado del presidente.

El año pasado, la lista de días libres incluía el Día de Martin Luther King Jr y el Juneteenth -que es el 19 de junio-, pero no el 14 de junio, cumpleaños de Trump.

La nueva política de entrada gratuita entra en vigor el 1 de enero y es uno de los varios cambios anunciados por el Servicio de Parques a finales del mes pasado, entre ellos el aumento de las tarifas de entrada para los visitantes internacionales.

Los otros días de entrada gratuita a los parques en 2026 son el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día de la Constitución, el Día de los Veteranos, el cumpleaños del Presidente Theodore Roosevelt (27 de octubre) y el aniversario de la creación del Servicio de Parques (25 de agosto).

La eliminación del Día de Martin Luther King Jr. y del Día de Junio, que conmemora el día de 1865 en que se emanciparon los últimos estadounidenses esclavizados, suprime dos de las festividades más destacadas del país en materia de derechos civiles.

Algunos líderes de los derechos civiles manifestaron su oposición al cambio después de que la noticia empezara a difundirse durante el fin de semana.

El profesor de la Harvard Kennedy School, Cornell William Brooks, ex presidente de la NAACP, escribió en las redes sociales sobre la nueva política: “El racismo puro y duro aquí apesta hasta el cielo”.

Kristen Brengel, portavoz de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, dijo que, aunque las administraciones presidenciales han modificado los días gratuitos en el pasado, la eliminación del Día de Martin Luther King Jr. es especialmente preocupante. Por un lado, este día se ha convertido en una popular jornada de servicio para grupos comunitarios que aprovechan el día libre para realizar proyectos de voluntariado en los parques.

Ahora eso será mucho más caro, dijo Brengel, cuya organización es una entidad sin ánimo de lucro que aboga por el sistema de parques.

“No sólo se reconoce a un héroe estadounidense, sino que también es un día en el que la gente va a los parques a limpiarlos”, dijo Brengel. “Martin Luther King Jr. merece un día de reconocimiento... Por alguna razón, la historia negra ha sido repetidamente el blanco de esta administración, y no debería ser así”.

Algunos legisladores demócratas también se opusieron a la nueva política.

“El Presidente no sólo añadió su propio cumpleaños a la lista, sino que eliminó estas dos fiestas que marcan la lucha de los negros estadounidenses por los derechos civiles y la libertad”, dijo la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, de Nevada. “Nuestro país se merece algo mejor”.

Un portavoz del Servicio de Parques Nacionales no respondió inmediatamente a las preguntas formuladas el sábado en busca de información sobre los motivos de los cambios.

Desde que asumió el cargo, Trump ha tratado de eliminar programas vistos como promotores de la diversidad en todo el gobierno federal, acciones que han borrado o minimizado la historia de racismo de Estados Unidos, así como las victorias de los derechos civiles de los estadounidenses negros.

La autopromoción es un viejo hábito del presidente, que ha continuado en su segundo mandato. Se postuló sin éxito para el Premio Nobel de la Paz, rebautizó con su nombre el Instituto de la Paz de EE.UU., quiso poner su nombre en el estadio de la NFL que se proyectaba construir en la capital del país y dio su nombre a un nuevo programa de ahorro infantil.

