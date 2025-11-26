Cobrarán $100 más a turistas internacionales para visitar los parques nacionales de Estados Unidos

Washington - El Servicio de Parques Nacionales dijo el martes que va a empezar a cobrar a los millones de turistas internacionales que visitan los parques de Estados Unidos cada año un extra de $100 para entrar en algunos de los sitios más populares, mientras que los deja fuera de los días libres de tasas que se reservarán para los residentes estadounidenses.

El anuncio de “America-first entry fee policies” se produce en un momento en que los parques nacionales se enfrentan a la tensión de una importante reducción de personal y a severos recortes presupuestarios, además de recuperarse de los daños sufridos durante el reciente cierre del gobierno y la importante pérdida de ingresos debida a las tasas no recaudadas durante ese tiempo.

El cambio de tarifas afectará a 11 parques nacionales, entre ellos el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite, según el Departamento del Interior de EE UU.

Como parte de los cambios, que entrarán en vigor el 1 de enero, los turistas extranjeros también verán aumentado el precio de su pase anual para los parques a 250 dólares, mientras que los residentes en EE.UU. seguirán pagando 80 dólares, según el comunicado del departamento.

El secretario de Interior, Doug Burgum, dijo en un post en la plataforma social X que los cambios garantizan que los contribuyentes estadounidenses que apoyan el servicio de parques “sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales contribuyen con su parte justa a mantener y mejorar nuestros parques para las generaciones futuras.”

Un post de la Casa Blanca en X en el que se exponía el aumento de las tasas terminaba con la frase “AMERICANS FIRST”.

El anuncio sigue a una orden ejecutiva de julio en la que el presidente Donald Trump ordenó a los parques aumentar las tarifas de entrada para los turistas extranjeros.

“Hay mucho que desentrañar en este anuncio, incluidas muchas preguntas sobre su aplicación, que la NPCA planteará al Departamento de Interior”, declaró Kati Schmidt, portavoz de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, en un correo electrónico.

El aumento aplicará a los siguientes parques:

Acadia National Park

Bryce Canyon National Park

Everglades National Park

Glacier National Park

Grand Canyon National Park

Grand Teton National Park

Rocky Mountain National Park

Sequoia & Kings Canyon National Parks

Yellowstone National Park

Yosemite National Parks

Zion National Park

La Asociación de Viajes de Estados Unidos estimó que en 2018 los parques y monumentos nacionales recibieron más de 14 millones de visitantes internacionales. Yellowstone informó de que, en 2024, casi el 15% de sus visitantes procederían de fuera del país, cifra inferior al 30% de 2018.

El dinero obtenido con las nuevas tasas ayudará a mantener los parques nacionales, entre otras cosas mejorando las instalaciones para los visitantes y el mantenimiento, según la declaración.

Los “días patrióticos libres de pago para residentes” del año que viene incluyen el Día de los Veteranos, que era uno de los ocho días gratuitos de los parques abiertos a todo el mundo en 2025. El Departamento de Interior había anunciado esos días diciendo que querían garantizar que “todo el mundo, sin importar su código postal, pueda acceder y disfrutar de los beneficios de los espacios verdes y de nuestros terrenos públicos.”

