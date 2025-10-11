Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pentágono construirá una instalación de entrenamiento para pilotos de Qatar en Idaho

Funcionarios señalaron que instalaciones similares se han establecido para otros aliados durante décadas

11 de octubre de 2025 - 10:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, da la bienvenida al ministro de Defensa de Qatar, el jeque Saoud Al Thani, a la izquierda, al Pentágono, el viernes 10 de octubre de 2025 en Washington. (Kevin Wolf)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Ejército de Estados Unidos proseguirá con los planes para construir una instalación en Idaho para entrenar a pilotos de Qatar, un importante aliado de Estados Unidos en el Oriente Medio, anunció el viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

RELACIONADAS

Hegseth, quien hizo el anuncio durante una visita del ministro de Defensa de Qatar, dijo que la instalación que se construirá en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home “albergará un contingente de F-15 y pilotos qataríes para mejorar nuestro entrenamiento conjunto, aumentar la letalidad y la interoperabilidad”.

El acuerdo no es inusual. Funcionarios del Pentágono señalaron que instalaciones similares se han establecido para otros aliados durante décadas, y la base de Idaho ya alberga un escuadrón de combate de Singapur.

Pero la noticia provocó una fuerte crítica de Laura Loomer, aliada cercana de Trump y comentarista de derecha, quien calificó el plan como “una abominación” y acusó a los qataríes de estar asociados con organizaciones terroristas islámicas.

“Ningún país extranjero debería tener una base militar en suelo estadounidense. Especialmente países islámicos”, escribió Loomer en una de varias publicaciones en redes sociales sólo horas después del anuncio de Hegseth.

Aunque Loomer no tiene un cargo formal dentro del gobierno de Trump, sus quejas en línea han tenido impacto en el pasado. Sus críticas han llevado al despido de funcionarios en el Consejo de Seguridad Nacional; del doctor Vinay Prasad, jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés); y del general Tim Haugh, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional.

Qatar, que alberga la base militar más grande de Estados Unidos en Oriente Medio, dejó claro que no tendrá una base en suelo estadounidense y que cubrirá los costos de construcción de la instalación de entrenamiento.

La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En la foto, soldados que participan en las maniobras militares en Puerto Rico caminan por la playa.
1 / 24 | Desde el amanecer: así se ven los ejercicios militares en Arroyo . La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. - Xavier Araújo

“Esto no será una base aérea qatarí”, dijo el portavoz de la embajada en Washington en un comunicado publicado en la red social X. “Más bien, Qatar ha hecho un compromiso inicial de 10 años para construir y mantener una instalación especializada dentro de una base aérea estadounidense existente, destinada a entrenamiento avanzado y a mejorar la interoperabilidad en la defensa y el avance de nuestros intereses compartidos en todo el mundo”.

El comunicado señaló que el proyecto creará cientos de empleos para estadounidenses, y destacó que la planificación comenzó hace varios años y recibió aprobación local.

Cuando se le pidieron más detalles sobre la futura instalación, la oficina de Hegseth dijo que no tenía nada que agregar más allá de las declaraciones del secretario.

El anuncio se produce sólo días después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva en la que promete usar todas las medidas, incluida la acción militar, para defender a Qatar.

Loomer también criticó esa decisión. “No quiero morir por Qatar. ¿Y tú?”, escribió en redes sociales. Sin embargo, no estaba sola.

El consejo editorial del Wall Street Journal también cuestionó la promesa. “Esta es una decisión que puede y debería haber sido debatida”, escribió.

“En cambio, surge de la nada: una orden ejecutiva sin debate público”, señaló el consejo.

El pequeño país rico en gas desempeñó un papel clave en la negociación del alto el fuego más reciente entre Israel y Hamas, destinado a poner fin a la guerra en Gaza, así como en varias otras negociaciones clave. Doha, la capital de Qatar, fue atacada por sorpresa por Israel el mes pasado mientras miembros de Hamás estaban en la ciudad para conversar sobre un alto el fuego.

Qatar también le regaló un avión de $400 millones a Trump para uso como aeronave presidencial.

Sin embargo, la conexión de los qataríes con la aviación militar de Estados Unidos es más antigua que estos desarrollos.

En 2020, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que había firmado un acuerdo con Qatar para la venta de más de 35 aviones de combate F-15.

Lo que pasa en Arroyo: así transcurren los ejercicios militares al sur de la isla

Lo que pasa en Arroyo: así transcurren los ejercicios militares al sur de la isla

La playa El Faro sirve como escenario para las maniobras de la Infantería de Marina de Estados Unidos.

Un estudio ambiental de la Fuerza Aérea, completado dos años después, reveló que la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home proponía construir una instalación que albergaría 12 aviones F-15 qataríes y alrededor de 300 efectivos adicionales de Qatar y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Aunque el ejército de Estados Unidos tiene una larga historia de entrenamiento de pilotos para países aliados, la práctica recibió escrutinio en 2019 tras un tiroteo en la Estación Naval de Pensacola en el que murieron tres militares estadounidenses y varios más resultaron heridos.

El atacante, Mohammad Saeed Al-Shamrani, era un oficial de la Fuerza Aérea saudí que estaba entrenando en la base de Pensacola. El FBI dijo que estaba vinculado al grupo extremista Al Qaeda y había estado en contacto con éste antes del tiroteo.

Después de ese tiroteo, Estados Unidos envió a casa a otros 21 estudiantes militares saudíes tras una investigación que reveló que todos habían expresado sentimientos yihadistas o antiestadounidenses en redes sociales o habían tenido “contacto con pornografía infantil”, según funcionarios de la época. Sin embargo, Estados Unidos continuó entrenando a pilotos saudíes.

Loomer hizo referencia al incidente en sus publicaciones en redes sociales el viernes. “¿Por qué estamos tratando de entrenar a más musulmanes para que aprendan a volar aviones en suelo estadounidense? ¿No aprendimos ya nuestra lección?”, escribió.

Tags
Breaking NewsPentágonoDonald TrumpIdahoQatarFuerza Aérea de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: