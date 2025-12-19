Poco conocido programa de visados se pone en pausa tras tiroteo en la Universidad Brown

Washington— El sospechoso portugués de los tiroteos de la Universidad de Brown y el MIT llegó a Estados Unidos a través de una vía poco conocida llamada “Visado de Inmigrante por Diversidad”.

Este programa concede cada año hasta 50,000 permisos de residencia por sorteo a personas de países que no estaban bien representados en el número de admisiones de inmigrantes en Estados Unidos en los últimos años. Los visados se conceden mediante un sistema de lotería, y para las personas que esperan venir a Estados Unidos y no tienen otra forma de entrar, es como ganar a lo grande.

El jueves por la noche, una vez que se aclaró la identidad del sospechoso, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en X que ponía en pausa el programa y que el presunto tirador nunca debería haber podido venir a Estados Unidos.

La suspensión es la última medida de la administración Trump para restringir la inmigración legal tras actos de violencia y reexaminar a los extranjeros que ya están en Estados Unidos.

La administración ha señalado en repetidas ocasiones las dificultades de investigar a esas personas como motivo de las restricciones. Pero los expertos afirman que los inmigrantes son sometidos a rigurosos controles antes de que se les permita entrar en Estados Unidos. Los críticos afirman que las medidas para restringir la inmigración legal son una forma de castigo colectivo.

Visados para ampliar los países que acceden a la tarjeta verde

El visado de diversidad fue creado por el Congreso en 1990 para dar una oportunidad a personas de países poco representados en Estados Unidos.

El Consejo Estadounidense de Inmigración escribió en un informe de 2017 que el sistema de inmigración de Estados Unidos tiende a favorecer las conexiones familiares o los empleadores cuando se trata de determinar quién puede calificar para visados.

“Las personas que no tienen familiares que reúnan los requisitos necesarios en Estados Unidos o empleadores que puedan patrocinar sus visados tienen muy pocas oportunidades de inmigración legal permanente a Estados Unidos, incluso si tienen otros atributos prometedores que podrían beneficiar al país”, escribió la organización.

Cada año, el gobierno federal examina quién ha entrado en el país en los últimos cinco años y de dónde procede. A continuación, el gobierno reserva visados para personas de regiones o países infrarrepresentados.

Este año, 35,000 plazas fueron para africanos, 15,000 para asiáticos y 8,500 para europeos.

Aunque te toque la lotería de la diversidad, no es garantía de que vayas a venir a Estados Unidos. Los solicitantes y sus familias tienen que presentar una solicitud y pasar los controles del gobierno estadounidense.

Y como cualquier lotería, es extremadamente difícil ganarla. Según el Departamento de Estado, el año pasado casi 21 millones de personas presentaron su solicitud durante los 37 días de plazo. Alrededor de 130,000 resultaron elegidas, incluidos el solicitante principal y sus familiares.

Ya estaba en la mirilla de la administración

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia encargada de tramitar y aprobar todas las prestaciones relacionadas con la inmigración, como las tarjetas de residencia, dijo en septiembre que quería que el visado de diversidad “desapareciera”.

En una entrevista posterior con The Associated Press, Edlow dijo que apoya un sistema de inmigración basado en los méritos y diseñado para ayudar a la economía estadounidense, y que no creía que la lotería de la diversidad encajara en ese sistema.

“Nunca he visto realmente en este momento la eficacia y la utilidad de continuar con el visado de diversidad. Pero el Congreso tiene que determinar qué tiene sentido para ellos en el futuro”, dijo.

No estaba claro de inmediato si el Congreso puede intervenir en la pausa del programa, aunque los expertos afirman que probablemente lo haría en caso de suspensión total.

Trump también atacó el programa durante su primer mandato, diciendo en un momento dado que trae a “lo peor de lo peor”.

Durante una rueda de prensa el viernes, el Secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que el objetivo de la suspensión era volver a examinar la investigación de antecedentes.

“La razón por la que se suspende este programa no es porque se argumente que todos los que entraron con ese visado son malas personas y van a tirotear un lugar”, dijo Rubio. “Es porque quieres determinar si hay algo en la investigación de ese programa que es insuficiente”. No abordó el caso concreto del sospechoso del tiroteo de Brown.

Los críticos han atacado esta medida y otras que ha tomado la administración Trump, limitando la inmigración de ciertos países como un castigo colectivo.

“Este es el último caso en que la administración aprovecha una acción malvada aislada para avanzar en su objetivo de reducir drásticamente la inmigración legal”, dijo Myal Greene, director de World Relief, un grupo de ayuda que también trabaja para tranquilizar a los refugiados en Estados Unidos.

Violencia contra los inmigrantes ha provocado restricciones

La pausa del programa de visados de diversidad es la última medida de la administración Trump para restringir la inmigración y los viajes desde países o regiones que considera problemáticos tras sucesos de seguridad nacional en Estados Unidos.

Tras el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington por un sospechoso de nacionalidad afgana, la administración Trump anunció que suspendía todas las decisiones de asilo que pasaban por USCIS, así como todas las solicitudes de inmigración relacionadas con nacionales afganos.

La agencia también endureció las restricciones a las personas procedentes de 19 países que la administración considera de “alto riesgo”, entre ellos Afganistán, dificultándoles la solicitud de beneficios migratorios como la tarjeta verde o la prórroga de la estancia en Estados Unidos.