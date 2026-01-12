Opinión
Presidente de la Reserva Federal dice que afronta una investigación federal

Recibió una citación de un gran jurado sobre una acusación penal por el testimonio ante el comité bancario del Senado

12 de enero de 2026 - 10:30 PM

El presidente, en sus pretensiones de ejercer más control sobre la institución encargada de la estabilidad de precios y el máximo empleo en Estados Unidos, ha intentado despedir a Lisa Cook, una gobernadora del banco, acusándola de fraude hipotecario. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal (Fed) citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el comité bancario del Senado el pasado junio”, dijo Powell en un comunicado y un video.

“El testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar los edificios de oficinas históricos” de la Fed, agrega el responsable del banco central, que se desmarca del tono prudente al que acostumbra en sus discursos y denuncia ser víctima de “intimidación” del Gobierno.

Powell opina que tanto su testimonio como la renovación de la sede de la Fed son “pretextos”, y la amenaza de cargos penales es consecuencia de que el banco central haya actuado según sus evaluaciones económicas “en lugar de seguir las preferencias del presidente” de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva meses criticando con dureza a Powell por no bajar los tipos de interés lo suficiente y ha abogado por que su sucesor, que debe asumir el relevo en mayo, apueste por una política monetaria alineada con sus opiniones.

“Esto trata sobre si la Fed será capaz de seguir estableciendo los tipos de interés basándose en evidencias y condiciones económicas, o si en lugar de eso la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política”, sostuvo Powell en su comunicado.

El responsable de la Fed denunció que se trata de una “acción sin precedentes que debería ser vista en el contexto más amplio de las amenazas y actual presión de la administración” Trump, y reafirmó su compromiso de cumplir su deber “sin miedo o favores políticos”.

Trump y otros altos cargos del Gobierno han criticado la renovación de la sede de la Fed, y el verano pasado el mandatario reprochó que el coste total haya pasado de los alrededor de 2,500 millones ya conocidos, 700 más que el plan inicial, a 3,100, algo que Powell refutó.

El presidente, en sus pretensiones de ejercer más control sobre la institución encargada de la estabilidad de precios y el máximo empleo en Estados Unidos, ha intentado despedir a Lisa Cook, una gobernadora del banco, acusándola de fraude hipotecario.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
