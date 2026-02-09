Publicadas nuevas imágenes del día del mortal tiroteo en la Universidad de Brown

PROVIDENCE, R.I. - Nuevas imágenes de vídeo del día del tiroteo en la Universidad de Brown que mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve se dio a conocer el lunes, con funcionarios de la ciudad diciendo que habían redactado las imágenes más gráficas y violentas para evitar dañar a las víctimas y “mantener la confianza que hemos construido en nuestra comunidad.”

“Es increíblemente importante para mí que la ciudad de Providence siga siendo totalmente transparente, responsable y cumplidora con la Ley de Acceso a los Registros Públicos del estado”, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley, en un comunicado. “También sabemos que las imágenes y el audio que estamos obligados a publicar probablemente serán perjudiciales y traumatizantes para las víctimas, las familias y los vecinos que todavía están tratando de sanar y recuperarse de este incidente.”

Poco después de que se produjera el tiroteo, a mediados de diciembre, medios de comunicación de Estados Unidos y otros países solicitaron grabaciones de cámaras corporales, grabaciones de audio y otros documentos públicos.

Un tirador vestido de negro mató al menos a dos personas e hirió a otras ocho en la Universidad Brown el sábado.

El material recién publicado incluye el audio de un agente de la policía del campus llamando a la policía de la ciudad a las 16:07. “Aquí la policía de Brown. Hemos confirmado disparos en el 184 de Hope Street”, dijo el oficial. “Tenemos una víctima pero no sabemos dónde está”.

Cuatro minutos más tarde, la policía del campus volvió a llamar con una actualización: “Tenemos una descripción del sospechoso, vestido todo de negro y con pasamontañas, dirección de desplazamiento desconocida”.

Por otra parte, la ciudad publicó unos 20 minutos de imágenes de la cámara corporal del oficial a cargo de la respuesta inicial al tiroteo. Las imágenes, en gran parte redactadas, muestran una escena caótica y confusa en la que los agentes no saben si el tirador seguía en el edificio y tratan de encontrar rápidamente un lugar seguro para enviar a los estudiantes evacuados del edificio. Se pueden ver mochilas, guantes y otros objetos dispersos mientras los agentes recorren el edificio en busca de un posible tirador y de víctimas.

“Vamos a meter estos rescates, ¿dónde estamos escenificando el rescate?”, dice en el vídeo el agente, que no fue identificado.

Más tarde advierte a otros agentes: “El tirador podría estar aún en el edificio, así que tengan cuidado”.

Largas partes del vídeo aparecen en negro o con el audio suprimido. El vídeo suele estar bloqueado por los brazos del agente delante de la cámara. La ciudad no ha hecho pública ninguna otra grabación de las cámaras corporales.

Otras grabaciones de audio recogen a agentes describiendo un posible avistamiento del tirador en la segunda planta de otro edificio y un informe de la detención de un sospechoso. No está claro cuándo se dieron cuenta los agentes de que tenían a la persona equivocada bajo custodia, pero a los pocos minutos, un agente les dice: “Vamos a trabajar con la premisa de que no es él. Vamos a llevar a cabo una búsqueda secundaria”.

La ciudad publicó esos registros el lunes, diciendo que esperaron a petición de las familias de las víctimas hasta después de un servicio conmemorativo que se celebró la semana anterior en el campus de Brown.

El 13 de diciembre, el pistolero Claudio Neves Valente, de 48 años, entró en una sesión de estudio en un edificio académico de Brown y abrió fuego contra los estudiantes, matando a Ella Cook, de 19 años, estudiante de segundo año, y a MukhammadAziz Umurzokov, de 18, e hiriendo a otras nueve personas.

Un informe policial de incidentes recién publicado reiteró los emotivos momentos que las fuerzas del orden habían compartido anteriormente sobre las víctimas hospitalizadas al responder a las fotos del presunto autor de los disparos.

Una víctima “se paralizó rápidamente, retrocedió físicamente” y empezó a llorar y a temblar cuando confirmó que la imagen coincidía con la persona que le había disparado. Otra víctima “respiró profundamente, cerró los ojos, cambió su patrón respiratorio y confirmó que el tirador que vio en el pasillo parecía ser la persona de las fotos presentadas.”

Según las autoridades, Neves Valente, que había estado estudiando física en Brown durante el curso 2000-01, también disparó mortalmente al profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Nuno F.G. Loureiro en su casa de Boston.

Neves Valente, que había asistido a la escuela con Loureiro en Portugal en la década de 1990, fue encontrado muerto días después del tiroteo en un almacén de New Hampshire.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha afirmado que Neves Valente planeó el atentado durante años y dejó vídeos en los que confesaba los asesinatos pero no daba ningún motivo. El FBI recuperó el dispositivo electrónico que contenía la serie de vídeos durante un registro en el almacén donde se encontró el cadáver de Neves Valente.

