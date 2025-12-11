¿Qué pasará con el petrolero que incautó Estados Unidos frente Venezuela?

Washington- El petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela se dirigirá hacia un puerto estadounidense para que su petróleo sea requisado, informó este miércoles la Casa Blanca.

“El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

El miércoles, el presidente confirmó la incautación del navío petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de las crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.