NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué pasará con el petrolero que incautó Estados Unidos frente Venezuela?

Casa Blanca aseguró que se seguirá el debido proceso legal

11 de diciembre de 2025 - 3:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El miércoles, el presidente confirmó la incautación del navío petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de las crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. (Angel Medina G.)
Por Servicios combinados

Washington- El petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela se dirigirá hacia un puerto estadounidense para que su petróleo sea requisado, informó este miércoles la Casa Blanca.

“El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

El miércoles, el presidente confirmó la incautación del navío petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de las crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump expresó que “otras cosas están sucediendo”, pero no ofreció detalles adicionales, diciendo que hablaría más sobre el tema más adelante.

