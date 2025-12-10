Estados Unidos confisca un petrolero frente a costas de Venezuela, según Bloomberg

1 / 10 Entre tensiones en el Caribe: aumenta la presencia militar en Roosevelt Roads

Coincidiendo con el aumento en las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, la antigua base naval Roosevelt Roads recobró parte de la vida que alguna vez exhibió, previo a su cierre el 31 de marzo de 2004. En primer plano aparece un avión de recarga aérea de combustible KC-130J Super Hercules de la Infantería de Marina, y detrás, un avion de carca C-130 Hercules de la Fuerza Aérea con base en Little Rock, Arkansas.

Xavier Araújo