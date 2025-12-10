Opinión
Estados Unidos

Estados Unidos confisca un petrolero frente a costas de Venezuela, según Bloomberg

Ocurre en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas

10 de diciembre de 2025 - 4:13 PM

El presidente Donald Trump (Manuel Balce Ceneta)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, informó este miércoles la agencia Bloomberg.

El medio, que citó a personas familiarizadas con el asunto, apuntó que ni la Casa Blanca ni la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se han pronunciado oficialmente.

La incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo de Venezuela, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a cargar sus cargamentos, apunta Bloomberg.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió, aunque aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas.

La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico como supuesto líder del Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

PDVSA, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense Chevron, que tiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

