¿Qué pasó? Cancelan abruptamente reunión sobre las reformas de FEMA

Una reunión de un consejo nombrado por el presidente Donald Trump que debía anunciar las reformas recomendadas a la Agencia federal para la Administración de Desastres (FEMA, en inglés) fue cancelada abruptamente el jueves, según una persona familiarizada con el asunto.

El Consejo de Revisión de FEMA tenía previsto reunirse el jueves a la 1:00 p.m., y la secretaria del Interior, Kristi Noem, copresidenta del consejo, abandonó temprano una audiencia en el Congreso porque dijo que necesitaba ir a la reunión.

El Departamento de Seguridad Nacional remitió las preguntas sobre la cancelación de la reunión a la Casa Blanca, que no respondió a las solicitudes de comentarios. La persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutirlo públicamente, no dio ninguna razón para la cancelación.

Trump creó el Consejo de Revisión de la FEMA por orden ejecutiva a finales de enero, el mismo día que propuso eliminar la FEMA tras recorrer la destrucción causada por el huracán Helene en Carolina del Norte.

Los miembros del Consejo debían presentar y votar un informe de recomendaciones en la reunión del jueves. El público estaba invitado a asistir virtualmente y tendría hasta el 31 de diciembre para presentar sus comentarios sobre el informe. Los miembros del público que tenían previsto asistir virtualmente a la reunión nunca recibieron el enlace para participar ni aviso alguno del cambio.

Antiguos funcionarios y expertos dijeron a The Associated Press que estaban impresionados por el cuidado que había puesto el consejo en solicitar la opinión de expertos y miembros de la comunidad y en elaborar reformas significativas, pero el proceso se hizo más polémico a medida que llegaba a su fin.

La oficina de Noem redujo el borrador inicial del esperado informe de más de 160 páginas a unas 20, según dijeron a AP en noviembre personas familiarizadas con la situación, lo que llevó a algunos miembros del Consejo a temer que se eliminaran algunas recomendaciones y se añadieran otras que no contaban con el respaldo del Consejo.

El presidente ha repetido en varias ocasiones que quiere que los estados asuman más responsabilidades en materia de preparación, respuesta y recuperación ante catástrofes, y en junio dijo que si un gobernador no podía ocuparse de las consecuencias de una catástrofe, “tal vez no debería ser gobernador”.

El Consejo está copresidido por Noem y el secretario de Defensa. Pete Hegseth. Entre sus 12 miembros figuran gestores de emergencias y cargos electos procedentes casi exclusivamente de estados gobernados por republicanos, como los directores de gestión de emergencias de Texas y Florida; el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin; el gobernador de Texas, Greg Abbott; y el ex gobernador de Misisipi, Phil Bryant.

