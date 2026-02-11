Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rechazan cargos contra demócratas que pidieron al ejército ignorar órdenes ilegales

El presidente Donald Trump y sus asesores aseguraron que el video de los legisladores fue “sedicioso”

11 de febrero de 2026 - 12:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el video en el que aparecen los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin y otros cuatro legisladores demócratas haciendo un llamado a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos a apegarse a los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que consideren ilegales. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un jurado investigador en Washington se negó el martes a acusar formalmente a un grupo de legisladores demócratas en relación a un video en el que hacían un llamado a miembros del Ejército de Estados Unidos a ignorar “órdenes ilegales”, según una persona al tanto del asunto.

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el video en el que aparecen los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin y otros cuatro legisladores demócratas haciendo un llamado a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos a apegarse a los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que consideren ilegales. Todos los legisladores que fueron parte de la pesquisa tienen antecedentes militares o en agencias de inteligencia.

Los miembros del jurado investigador en Washington se negaron a aprobar los cargos formales, en el más reciente de una serie de reprimendas de los habitantes de la capital del país hacia la fiscalía, de acuerdo con la persona, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a discutir el asunto públicamente. De momento no está claro si los fiscales intentaron acusar formalmente a los seis legisladores y bajo qué cargos.

El rechazo por parte de un jurado investigador es algo sumamente inusual, pero se ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses en Washington, luego de que los ciudadanos que han escuchado las evidencias presentadas por el gobierno han quedado poco impresionados en muchos de los casos. Los fiscales podrían hacer un nuevo intento por conseguir una acusación formal.

Los portavoces de la fiscalía federal y del Departamento de Justicia no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

El FBI comenzó a ponerse en contacto con los legisladores en noviembre para programar entrevistas, un acercamiento que se produjo en el contexto de los esfuerzos más amplios del Departamento de Justicia por castigar a los opositores políticos del presidente.

El presidente Donald Trump y sus asesores aseguraron que el video de los legisladores fue “sedicioso” — y el mandatario publicó posteriormente en redes sociales que se trataba de un delito “castigable con la muerte”.

Además de Slotkin y Kelly, los otros demócratas que aparecieron en el video fueron los representantes federales Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Chris Deluzio.

Slotkin, una exanalista de la CIA que representa a Michigan, dijo el martes que espera que esto ponga fin a la investigación del Departamento de Justicia.

“Esta noche podemos anotar un punto para la Constitución, nuestra libertad de expresión y el estado de derecho”, declaró Slotkin en un comunicado. “Pero hoy no sólo fue un día vergonzoso para el gobierno. Fue un día triste para nuestro país”.

Kelly, un expiloto de la Marina que representa a Arizona, se refirió al intento por presentar cargos como un “indignante abuso de poder por parte de Donald Trump y sus secuaces”.

“Donald Trump quiere que todos los estadounidenses tengan demasiado miedo como para hablar mal de él”, publicó Kelly en la red social X. “Lo más patriótico que cualquiera de nosotros puede hacer es no dar un paso atrás”.

El Pentágono abrió en noviembre una investigación en torno a Kelly, haciendo referencia a una ley federal que permite que los miembros retirados de las fuerzas armadas sean llamados nuevamente a servicio activo por orden del secretario de Defensa para un posible consejo de guerra o algún otro castigo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha censurado a Kelly por participar en el video y busca degradar retroactivamente a Kelly del rango de capitán con el que se retiró.

El senador interpuso una demanda contra Hegseth como parte de un intento para bloquear dicho proceso, el cual calificó como un acto inconstitucional de represalia. El juez se mostró escéptico la semana pasada a los argumentos que presentó un abogado del gobierno en defensa de la censura a Kelly por parte de Hegseth del pasado 5 de enero.

Tags
Breaking NewsPartido DemócrataDonald TrumpDepartamento de Justicia de Estados UnidosFBI
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: