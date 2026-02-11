Rechazan cargos contra demócratas que pidieron al ejército ignorar órdenes ilegales

Un jurado investigador en Washington se negó el martes a acusar formalmente a un grupo de legisladores demócratas en relación a un video en el que hacían un llamado a miembros del Ejército de Estados Unidos a ignorar “órdenes ilegales”, según una persona al tanto del asunto.

El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el video en el que aparecen los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin y otros cuatro legisladores demócratas haciendo un llamado a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos a apegarse a los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que consideren ilegales. Todos los legisladores que fueron parte de la pesquisa tienen antecedentes militares o en agencias de inteligencia.

Los miembros del jurado investigador en Washington se negaron a aprobar los cargos formales, en el más reciente de una serie de reprimendas de los habitantes de la capital del país hacia la fiscalía, de acuerdo con la persona, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a discutir el asunto públicamente. De momento no está claro si los fiscales intentaron acusar formalmente a los seis legisladores y bajo qué cargos.

El rechazo por parte de un jurado investigador es algo sumamente inusual, pero se ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses en Washington, luego de que los ciudadanos que han escuchado las evidencias presentadas por el gobierno han quedado poco impresionados en muchos de los casos. Los fiscales podrían hacer un nuevo intento por conseguir una acusación formal.

Los portavoces de la fiscalía federal y del Departamento de Justicia no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

El FBI comenzó a ponerse en contacto con los legisladores en noviembre para programar entrevistas, un acercamiento que se produjo en el contexto de los esfuerzos más amplios del Departamento de Justicia por castigar a los opositores políticos del presidente.

El presidente Donald Trump y sus asesores aseguraron que el video de los legisladores fue “sedicioso” — y el mandatario publicó posteriormente en redes sociales que se trataba de un delito “castigable con la muerte”.

Además de Slotkin y Kelly, los otros demócratas que aparecieron en el video fueron los representantes federales Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Chris Deluzio.

Slotkin, una exanalista de la CIA que representa a Michigan, dijo el martes que espera que esto ponga fin a la investigación del Departamento de Justicia.

“Esta noche podemos anotar un punto para la Constitución, nuestra libertad de expresión y el estado de derecho”, declaró Slotkin en un comunicado. “Pero hoy no sólo fue un día vergonzoso para el gobierno. Fue un día triste para nuestro país”.

Kelly, un expiloto de la Marina que representa a Arizona, se refirió al intento por presentar cargos como un “indignante abuso de poder por parte de Donald Trump y sus secuaces”.

“Donald Trump quiere que todos los estadounidenses tengan demasiado miedo como para hablar mal de él”, publicó Kelly en la red social X. “Lo más patriótico que cualquiera de nosotros puede hacer es no dar un paso atrás”.

El Pentágono abrió en noviembre una investigación en torno a Kelly, haciendo referencia a una ley federal que permite que los miembros retirados de las fuerzas armadas sean llamados nuevamente a servicio activo por orden del secretario de Defensa para un posible consejo de guerra o algún otro castigo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha censurado a Kelly por participar en el video y busca degradar retroactivamente a Kelly del rango de capitán con el que se retiró.