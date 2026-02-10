Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno de Estados Unidos retira una gran bandera LGTBQ+ del monumento Stonewall en Nueva York

Luego de la determinación del Departamento de Interior que solo se pueden izar banderas aprobadas por el Congreso

10 de febrero de 2026 - 6:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La historia de Stonewall se remonta al 28 de junio de 1969, cuando fue escenario de unas masivas protestas contra la represión policial a personas LGTB. (Sakchai Lalit)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha retirado una gran bandera de la comunidad LGBTQ+ que ondeaba en el Monumento Nacional de Stonewall en Nueva York, frente al icónico bar del mismo nombre que dio pie al movimiento moderno por los derechos del colectivo.

RELACIONADAS

La decisión de retirar la bandera tiene lugar después de que el Departamento de Interior (DOI) indicara el pasado enero en un memorando que el Servicio de Parques Nacionales (NPS) solo puede izar las banderas aprobadas por el Congreso.

Entre las banderas permitidas se encuentran la de Estados Unidos, la del DOI y la del POW/MIA, que simboliza a los prisioneros de guerra y los desaparecidos en combate de las fuerzas armadas estadounidenses.

Stacy Lentz, una de las propietarias del bar, criticó la retirada de la bandera en una entrevista con The New York Times, y afirmó que esta “no es solo un símbolo abstracto”, sino que también les dice a las personas LGTBQ “que su historia no volverá a quedar relegada a un segundo plano”.

Lentz añadió que la preocupación no radica necesariamente en el simbolismo de la bandera sino en las decisiones que se toman “cuando la narrativa no está controlada por quienes han vivido esa historia”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también condenó la decisión del Gobierno en un comunicado enviado a la prensa en el que dijo que la retirada de este símbolo “es una acción profundamente indignante que debe revertirse de inmediato”.

Schumer resaltó el carácter “emblemático” de Stonewall, considerado la cuna del movimiento moderno por los derechos LGTBQ, y aseguró que los neoyorquinos “se encargarán” de que la bandera vuelva a ondear en la plaza.

Por su parte, la presidenta de la legislatura municipal de Nueva York, Julie Menin, afirmó que Stonewall es “tierra sagrada” y calificó la retirada de la bandera como un intento “deliberado y cobarde” de borrar su historia.

El año pasado, el Servicio de Parques Nacionales ya eliminó las palabras ‘trans’ y ‘queer’ de la página dedicada al monumento Stonewall, una decisión muy criticada por activistas de la comunidad.

La historia de Stonewall se remonta al 28 de junio de 1969, cuando fue escenario de unas masivas protestas contra la represión policial a personas LGTB.

Estas manifestaciones dieron al movimiento por los derechos del colectivo y a que se estableciese esa fecha como el Día del Orgullo LGTBI.

En 2016, el expresidente demócrata Barack Obama declaró el bar Stonewall Inn, el parque situado frente a él y varias calles cercanas como monumento nacional.

Breaking NewsNueva YorkDonald TrumpDepartamento del Interior de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
