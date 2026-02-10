Estados Unidos ampliará la retirada de pasaportes a los padres que adeuden pensiones alimenticias

Washington - Los padres que deben una cantidad significativa de manutención infantil pronto podrían perder su capacidad de viajar internacionalmente a medida que el gobierno de Trump amplía e intensifica la aplicación de una ley de 30 años que permite al gobierno federal revocar pasaportes estadounidenses hasta que se realicen los pagos, dijeron tres funcionarios estadounidenses a The Associated Press.

Aunque la legislación federal de 1996 permitía la revocación de pasaportes por impago de pensiones alimenticias superiores a 2,500 dólares, en el pasado el Departamento de Estado sólo actuaba cuando alguien solicitaba la renovación de su documento de viaje o solicitaba otros servicios consulares. En otras palabras, la aplicación de la ley dependía de que la persona se dirigiera al departamento en busca de ayuda.

Sin embargo, a partir de ahora, el departamento empezará a revocar pasaportes por iniciativa propia basándose en los datos que le comunique el Departamento de Salud y Servicios Humanos, según los funcionarios estadounidenses familiarizados con el plan. Hablaron bajo condición de anonimato porque el cambio aún no se ha anunciado públicamente.

PUBLICIDAD

El número de personas que podrían verse afectadas no estaba claro de inmediato, pero se cree que son miles. Debido al universo potencialmente grande de personas que adeudan pensiones alimenticias y que actualmente tienen pasaportes, el Departamento de Estado hará el cambio por niveles, dijeron los funcionarios.

El primer grupo afectado será el de los titulares de pasaportes que adeuden más de 100,000 dólares en concepto de pensión alimenticia, según los funcionarios. Uno de los funcionarios dijo que menos de 500 personas cumplen ese umbral y podrían evitar la revocación de su pasaporte si entran en un plan de pago con el HHS después de haber sido notificados de la revocación pendiente.

El funcionario reconoció, sin embargo, que si el umbral se reduce a una cantidad vencida menor, el número de afectados aumentará significativamente. El funcionario no pudo precisar cuándo entrarían en vigor nuevos cambios ni estimar cuántas personas podrían perder entonces su pasaporte.

En una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas de AP sobre el cambio, el Departamento de Estado dijo que “está revisando las opciones para hacer cumplir la ley de larga data para evitar que los que deben cantidades sustanciales de manutención de los hijos descuiden sus obligaciones legales y morales a sus hijos.” Y añadía: “Es simple: los padres morosos tienen que pagar la pensión alimenticia atrasada”.

Desde que se puso en marcha el Programa de Denegación de Pasaportes con la aprobación en 1996 de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo, la iniciativa ha recaudado casi 621 millones de dólares en pagos atrasados de manutención infantil, con nueve recaudaciones de más de 300,000 dólares, según la Oficina de Cumplimiento de la Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos.000 dólares, según la Oficina de Cumplimiento de la Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

PUBLICIDAD

El HHS no respondió a las preguntas sobre cuántas personas están en mora.

___