El FBI publica primeras imágenes de vigilancia de una persona enmascarada en el porche de Nancy Guthrie

TUCSON, Arizona - Las autoridades que investigan la desaparición de Nancy Guthrie publicaron el martes las primeras imágenes de vigilancia que muestran a una persona enmascarada con lo que parecía ser una funda de pistola en su porche la noche de su desaparición hace más de una semana.

Un video publicado por el FBI muestra a la persona con una mochila, mangas largas y pantalones, caminando hacia la puerta de la casa de la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa “Today”.

La grabación muestra a la persona intentando tapar una cámara cerca de la puerta principal con la mano enguantada antes de colocar plantas frente a la cámara.

Las imágenes muestran a “un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, dijo Patel en X.

En los videos, la persona parecía llevar la funda sujeta a la cintura. Este fue el primer avance importante en la investigación, que ha generado más preguntas que respuestas, incluyendo si la mujer de 84 años que desapareció de su casa en Arizona sigue con vida, y se produce en un momento en que las fuerzas del orden y su familia intensificaron las solicitudes de ayuda pública.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, las autoridades han publicado pocos detalles, lo que deja sin aclarar si las notas de rescate exigiendo dinero, con plazos ya vencidos, eran auténticas y si la familia Guthrie ha tenido contacto con los secuestradores.

Savannah Guthrie publicó varias de las imágenes de vigilancia con la leyenda: “Creemos que sigue viva. Tráiganla a casa”, y los números de teléfono del FBI y del sheriff del condado. En cuestión de minutos, la publicación recibió miles de comentarios.

Los investigadores esperaban que las cámaras de la casa revelaran alguna evidencia sobre su desaparición, pero la cámara del timbre fue desconectada la madrugada del domingo. Y aunque los datos del software registraron movimiento en la casa minutos después, Nancy Guthrie no tenía una suscripción activa, por lo que no se pudo recuperar ninguna de las imágenes, según declaró el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Las nuevas imágenes publicadas el martes fueron “recuperadas de datos residuales ubicados en sistemas administrativos” después de que los investigadores pasaran días intentando encontrar imágenes o videos que pudieran haberse perdido, dañado o inaccesible, dijo Patel.

En esta imagen facilitada por NBCUniversal, Savannah Guthrie, a la derecha, su madre Nancy hablan, el miércoles 17 de abril de 2019, en Nueva York. (Nathan Congleton/NBCUniversal vía AP) (Nathan Congleton)

El anuncio surge tras los desgarradores mensajes que Savannah Guthrie y su familia enviaron en los últimos días, que han pasado de la esperanza a la desesperación, mientras suplican a los presuntos secuestradores que entreguen a su madre.

Tampoco está claro si las notas de rescate exigiendo dinero con plazos ya vencidos eran auténticas, o si la familia Guthrie ha tenido algún contacto con los secuestradores.

Guthrie y su familia han publicado una serie de videos durante la última semana, cada uno con un tono diferente. El último mensaje de Savannah Guthrie, en el que aparece sola, fue más desolador.

PUBLICIDAD

“Estamos en un momento de desesperación”, dijo el lunes, y le dijo al público: “Necesitamos su ayuda”.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada contra su voluntad de su casa en las afueras de Tucson. Fue vista por última vez allí el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente por no asistir a la iglesia.

Las pruebas de ADN mostraron que la sangre encontrada en el porche de Nancy Guthrie coincidía con la suya, y la cámara del timbre fue desconectada la madrugada del domingo, según informó el sheriff.

Las autoridades afirman que Nancy Guthrie necesita medicación diaria porque, al parecer, padece hipertensión y problemas cardíacos, incluyendo un marcapasos.

Los investigadores estuvieron en su vecindario varias veces en los últimos días y planean seguir trabajando el martes mientras amplían la búsqueda y dan seguimiento a nuevas pistas, informó el departamento del sheriff.

Tres días después de que comenzara la búsqueda, Savannah Guthrie y sus dos hermanos enviaron su primer llamamiento público a los secuestradores, diciéndoles: “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”.

En el video grabado, Guthrie dijo que su familia estaba al tanto de los informes de los medios sobre una carta de rescate, pero que primero querían pruebas de que su madre estaba viva. “Por favor, contáctenos”, dijeron. Las autoridades se negaron a confirmar la credibilidad de las cartas enviadas a varios medios de comunicación, pero afirmaron que todas las pistas se estaban investigando seriamente.

Al día siguiente, el hermano de Savannah Guthrie volvió a pedir a los secuestradores que se pusieran en contacto con ellos “para que podamos seguir adelante”.

PUBLICIDAD

“Quienquiera que esté reteniendo a nuestra madre, queremos saber de usted. No hemos tenido noticias directas”, declaró Camron Guthrie.

El fin de semana pasado, la familia publicó otro video, uno más críptico que generó aún más especulaciones sobre el destino de Nancy Guthrie.

“Recibimos su mensaje y lo entendemos. Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella”, dijo Savannah Guthrie, rodeada de sus hermanos. “Esta es la única manera de tener paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.