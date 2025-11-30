Recuerdan a soldado asesinada en tiroteo en Washington D. C. como una persona atenta y dispuesta a ayudar

Los dolientes reunidos este fin de semana en una escuela de Virginia Occidental recordaron a la soldado de la Guardia Nacional que recibió un disparo mortal la semana pasada como una persona cariñosa y positiva que quería ayudar a los demás.

La soldado Sarah Beckstrom, del Ejército de Estados Unidos, falleció el miércoles tras un tiroteo en Washington D.C., mientras que su compañero, el sargento Andrew Wolfe, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, permanece en estado crítico. En los últimos días, se han celebrado vigilias locales en Virginia Occidental en honor de los soldados, incluida una el sábado por la noche en el instituto del condado de Webster, donde Beckstrom asistía a clase.

“Sarah era el tipo de estudiante que los profesores esperaban, se comportaba con una fuerza tranquila, una sonrisa contagiosa y una energía positiva que levantaba a la gente a su alrededor”, dijo Jarrod Hankins, director de la escuela. “Era dulce, cariñosa y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás”.

PUBLICIDAD

Beckstrom, de 20 años, y Wolfe, de 24, fueron desplegados con la Guardia Nacional de Virginia Occidental como parte del agresivo plan de lucha contra el crimen del presidente Donald Trump que federalizó la policía de Washington D.C.

1 / 20 | Imágenes de la escena: tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó heridos a miembros de la Guardia Nacional. Dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca. - Mark Schiefelbein 1 / 20 Imágenes de la escena: tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó heridos a miembros de la Guardia Nacional Dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca. Mark Schiefelbein Compartir

Un ciudadano afgano de 29 años se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de asalto con intención de matar mientras estaba armado en el tiroteo, que llevó a la administración Trump a detener todas las decisiones de asilo y pausar la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos.

Según Cathy Pettry, propietaria de la funeraria Dodd & Reed de Webster Springs, aún no se han ultimado los preparativos para el funeral de Beckstrom. Pettry dijo el sábado que la casa ha estado en contacto con la familia de Beckstrom sobre los servicios.

Los asistentes, sentados en gradas y sillas plegables, encendieron velas mientras escuchaban las palabras del clero y del gobernador Patrick Morrisey, quien dijo que había visitado a la familia de Wolfe ese mismo día.

Wolfe, de Martinsburg, entró en servicio en febrero de 2019. Se había graduado de Musselman High School en 2019, según Berkeley County Schools.

Permaneció hospitalizado y “luchando por su vida”, dijo Morrisey al día siguiente durante una entrevista con “The Sunday Briefing” de Fox News Channel.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo el domingo a Fox News que también tenía previsto reunirse con la familia de Wolfe.

Morrisey dijo que era un momento difícil para el Estado.

PUBLICIDAD

Calificando a Beckstrom de “hija predilecta del condado de Webster”, dijo que enseguida conoció su reputación de persona con un gran corazón a la que le encantaba servir a los demás. Beckstrom, de Summersville, se graduó en junio de 2023 y se alistó ese mismo mes. Sirvió con distinción como oficial de policía militar, según la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

---