NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Región este de Estados Unidos se prepara para brutal ola de frío

La ola de frío vendrá acompañada de fuertes vientos que reducirán la sensación térmica hasta temperaturas “peligrosamente bajas”

8 de febrero de 2026 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ola de frío vendrá acompañada de fuertes vientos que reducirán la sensación térmica hasta temperaturas “peligrosamente bajas” que podrían alcanzar los -29 °F en el interior del noreste y entre -10°F y 5°F cerca de la costa entre la mañana del sábado y la del domingo. (Alyssa Goodman)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- Millones de personas en Estados Unidos se preparan para una nueva ola de frío por la llegada de un nuevo frente ártico este fin de semana que amenaza con alcanzar temperaturas reales de -29 grados Fahrenheit (°F) en zonas del noroeste y superar récords en Nueva York.

RELACIONADAS

“Una oleada de aire ártico peligrosamente frío” se extenderá por el noreste y el atlántico medio entre este sábado y el lunes, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) en su último boletín.

Se espera que las máximas no vayan más de los 21°F en esas regiones y se igualen o superen varios récords históricos de frío, según el NWS.

La ola de frío vendrá acompañada de fuertes vientos que reducirán la sensación térmica hasta temperaturas “peligrosamente bajas” que podrían alcanzar los -29 °F en el interior del noreste y entre -10°F y 5°F cerca de la costa entre la mañana del sábado y la del domingo.

“Estas bajas temperaturas, combinadas con el viento, representan un riesgo mortal de hipotermia y congelación para la piel expuesta”, advirtió el organismo.

También se experimentarán nevadas en zonas del noreste con acumulaciones de nieve que pueden ser moderadas, lo que puede dar lugar a escenas similares a las del pasado enero cuando el país hizo frente a otra ola de frío procedente del Ártico.

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. Canadá enfrentó ensaciones térmicas de hasta -55 grados centígrados , a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo que está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico.Alrededor de 298,000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles por la noche, la gran mayoría en Tennessee y Mississippi.
1 / 19 | Tormenta invernal cubre de hielo y nieve las cataratas del Niágara. Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. - Agencia EFE

Esa tormenta invernal, que llegó a latitudes tan bajas como Florida, dejó más de 100 muertos en todo el país, según recuentos de la prensa nacional, además de cortes eléctricos y la cancelación de vuelos y de clases.

En Nueva York, una de las ciudades afectadas por este nuevo frente ártico, su alcalde, Zohran Mamdani, advirtió ayer en una rueda de prensa que las temperaturas reales caerán hasta los 73.9 °F en la ciudad, “lo que supondrá condiciones letales”.

De cumplirse el pronóstico, este fin de semana se situaría en tercera posición por detrás del 9 de febrero de 1934, cuando se alcanzaron los -14 °F, que tiene el récord histórico de frío; y del 30 de diciembre de 1917, cuando se alcanzaron los -13 °F , de acuerdo con datos registrados por la estación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) situada en Central Park.

La ciudad está sumida desde hace varias semanas en una ola de frío y estuvo cerca de superar el pasado lunes la racha de más días consecutivos sin que las temperaturas sobrepasaran los cero grados.

El consistorio de la Gran Manzana mantiene activo el “Código Azul”, alerta por riesgo de congelación, desde que lo activó el pasado 19 de enero por la situación meteorológica.

Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaOla de fríoEstados UnidosFrío
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
