Des Moines, Iowa — Los perdedores de Powerball en Iowa fueron en realidad ganadores por casi siete horas esta semana después de que la lotería del estado publicara números ganadores incorrectos para el sorteo.

Los directivos de la lotería culparon a un “error de informe humano” no especificado por la publicación de los números ganadores equivocados del sorteo de Powerball de la noche del lunes. Los números incorrectos fueron publicados en la página web de la Lotería de Iowa cerca de las 12:30 a.m. del martes y no fue sino hasta las 7:15 a.m. que alguien se dio cuenta del error, retiró los números y detuvo los pagos.

La lotería dijo que los números iniciales incorrectos habrían tenido premios de entre 4 y 200 dólares; las autoridades no especificaron cuántas personas habían ganado. Todas aquellas personas que se hayan levantado temprano y hayan cobrado un billete ganador con los números incorrectos podrán quedarse con el dinero.

El premio mayor del Powerball del lunes por la noche fue de aproximadamente 355 millones de dólares.

La lotería tuvo que trabajar hasta las 3:30 p.m. del martes para corregir su sistema y reanudar el pago de boletos ganadores de Powerball. Con los números correctos, 3,998 personas que compraron boletos de Powerball en Iowa ganaron premios, también desde los 4 hasta los 200 dólares.

Los verdaderos números ganadores del sorteo de Powerball de la noche del lunes fueron 2-21-38-61-66 y Powerball 12.