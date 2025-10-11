Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
84°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan al menos seis muertes tras tiroteos luego de dos eventos escolares en Mississippi

Aproximadamente unas 20 personas resultaron heridas entre ambos incidentes

11 de octubre de 2025 - 2:27 PM

Updated At

Actualizado el 11 de octubre de 2025 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades no han precisado la cantidad de muertos y heridos, pero aseguran que son múltiples.
Las autoridades no han precisado la cantidad de muertos y heridos, pero aseguran que son múltiples. (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos eventos escolares en Mississippi terminaron en tiroteos, con incidentes separados en lados opuestos del estado la noche del viernes que dejaron al menos seis personas muertas y muchas más heridas, informaron autoridades.

RELACIONADAS

Cuatro de los fallecidos murieron en el centro de Leland, después de un partido de fútbol americano en la región del Delta de Mississippi, en el extremo occidental del estado, indicó un senador estatal el sábado.

Aproximadamente 20 personas resultaron heridas en el tiroteo después de que la gente se reuniera en el centro de Leland tras el partido, dijo el senador estatal Derrick Simmons. De los 20 heridos, cuatro estaban en estado crítico y fueron trasladados en avión desde un hospital en la cercana Greenville a un centro médico más grande en la capital del estado, Jackson, dijo Simmons a The Associated Press.

Simmons mencionó que estaba siendo informado por el departamento de policía del condado Washington, así como por otras autoridades policiales de la zona.

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis.Las autoridades se apostaron afuera de la escuela en respuesta al incidente. El tiroteo del miércoles en la escuela también siguió a una serie de llamadas falsas sobre supuestos tiroteos en al menos una docena de campus universitarios de Estados Unidos.
1 / 24 | Otro tiroteo en Minneapolis deja dos niños muertos: el ambiente tras el ataque a una escuela católica. Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. - Alex Kormann

“Las personas simplemente estaban congregándose y pasándola bien en el centro de Leland”, expresó Simmons sobre la ciudad con una población de menos de 4.000 habitantes.

Le informaron que después del tiroteo, la escena era “muy caótica”, ya que policías y ambulancias “respondieron desde todas partes”.

“Es simplemente una violencia armada sin sentido”, manifestó. “Lo que estamos experimentando ahora es una proliferación de armas en circulación”.

No se han anunciado arrestos, y Simmons dijo a última hora de la mañana del sábado que no había escuchado ninguna información sobre posibles sospechosos.

“Están trabajando en el terreno y tengo toda la fe del mundo en que llegarán al fondo de esto”, afirmó.

“Como senador estatal del área, estamos pidiendo a todas las personas que puedan tener alguna información sobre el horrible tiroteo de anoche que se presenten y proporcionen cualquier información que tengan”, agregó.

Mientras tanto, la policía en la pequeña ciudad de Heidelberg, en la parte oriental del estado, está investigando un tiroteo durante el fin de semana que dejó dos personas muertas en otro evento escolar.

Ambos murieron en el campus escolar la noche del viernes, señaló el jefe de policía de Heidelberg, Cornell White. Se negó a decir si las víctimas eran estudiantes o a proporcionar otra información sobre los crímenes.

“En este momento todavía tenemos un sujeto prófugo, pero no puedo dar detalles”, comentó White el sábado por la mañana.

Un hombre de 18 años estaba siendo buscado para ser interrogado en relación con el tiroteo en Heidelberg, afirmó la policía del condado Jasper en un comunicado. El comandante policial pidió que cualquier persona con información se comunique con la policía.

El tiroteo en Heidelberg ocurrió en el campus escolar donde los Heidelberg Oilers estaban jugando su partido de fútbol americano la noche del viernes. La ciudad, con aproximadamente 640 residentes, está a unas 85 millas al sureste de la capital del estado, Jackson.

No estaba claro exactamente cuándo ocurrió el tiroteo o qué tan cerca estaba del estadio. White destacó que estaba en la escena el sábado investigando, y que podría divulgarse más información en los próximos días.

Tags
Breaking NewsMississippiTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: