Reportan al menos seis muertes tras tiroteos luego de dos eventos escolares en Mississippi

Dos eventos escolares en Mississippi terminaron en tiroteos, con incidentes separados en lados opuestos del estado la noche del viernes que dejaron al menos seis personas muertas y muchas más heridas, informaron autoridades.

Cuatro de los fallecidos murieron en el centro de Leland, después de un partido de fútbol americano en la región del Delta de Mississippi, en el extremo occidental del estado, indicó un senador estatal el sábado.

Aproximadamente 20 personas resultaron heridas en el tiroteo después de que la gente se reuniera en el centro de Leland tras el partido, dijo el senador estatal Derrick Simmons. De los 20 heridos, cuatro estaban en estado crítico y fueron trasladados en avión desde un hospital en la cercana Greenville a un centro médico más grande en la capital del estado, Jackson, dijo Simmons a The Associated Press.

Simmons mencionó que estaba siendo informado por el departamento de policía del condado Washington, así como por otras autoridades policiales de la zona.

“Las personas simplemente estaban congregándose y pasándola bien en el centro de Leland”, expresó Simmons sobre la ciudad con una población de menos de 4.000 habitantes.

Le informaron que después del tiroteo, la escena era “muy caótica”, ya que policías y ambulancias “respondieron desde todas partes”.

“Es simplemente una violencia armada sin sentido”, manifestó. “Lo que estamos experimentando ahora es una proliferación de armas en circulación”.

No se han anunciado arrestos, y Simmons dijo a última hora de la mañana del sábado que no había escuchado ninguna información sobre posibles sospechosos.

“Están trabajando en el terreno y tengo toda la fe del mundo en que llegarán al fondo de esto”, afirmó.

“Como senador estatal del área, estamos pidiendo a todas las personas que puedan tener alguna información sobre el horrible tiroteo de anoche que se presenten y proporcionen cualquier información que tengan”, agregó.

Mientras tanto, la policía en la pequeña ciudad de Heidelberg, en la parte oriental del estado, está investigando un tiroteo durante el fin de semana que dejó dos personas muertas en otro evento escolar.

Ambos murieron en el campus escolar la noche del viernes, señaló el jefe de policía de Heidelberg, Cornell White. Se negó a decir si las víctimas eran estudiantes o a proporcionar otra información sobre los crímenes.

“En este momento todavía tenemos un sujeto prófugo, pero no puedo dar detalles”, comentó White el sábado por la mañana.

Un hombre de 18 años estaba siendo buscado para ser interrogado en relación con el tiroteo en Heidelberg, afirmó la policía del condado Jasper en un comunicado. El comandante policial pidió que cualquier persona con información se comunique con la policía.

El tiroteo en Heidelberg ocurrió en el campus escolar donde los Heidelberg Oilers estaban jugando su partido de fútbol americano la noche del viernes. La ciudad, con aproximadamente 640 residentes, está a unas 85 millas al sureste de la capital del estado, Jackson.