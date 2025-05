Washington - Una propuesta de los republicanos en el Congreso permitiría que la administración del presidente Donald Trump elimine la exención de impuestos de las organizaciones sin fines de lucro que, según dicen, apoyan el terrorismo, creando lo que algunas organizaciones sin fines de lucro dicen que es un estándar arbitrario para castigar financieramente a las organizaciones benéficas que abogan por temas que no se alinean con su agenda.

Un lenguaje inusual agregado el lunes a un proyecto de ley de reconciliación del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes —el comité de redacción de impuestos— permitiría la terminación de la exención de impuestos de los grupos que la administración considera “organizaciones que apoyan el terrorismo”. El lenguaje refleja un proyecto de ley del último Congreso que se aprobó en la Cámara pero no en el Senado.

La definición y los criterios para determinar si una organización apoya el terrorismo o cómo lo hace no están claros. El proyecto de ley también apunta a las organizaciones sin fines de lucro de otras maneras, haciéndose eco de las quejas de Trump, quien ha calificado la exención de impuestos como un “privilegio” que ha sido “abusado”. Trump ha amenazado con revocar la exención de impuestos a los grupos que no cumplan con sus directivas o no estén de acuerdo con sus puntos de vista.

PUBLICIDAD

El representante republicano Jason Smith de Missouri, quien preside el panel de Medios y Arbitrios, dijo durante el debate sobre el proyecto de ley el otoño pasado que los miembros del Congreso “tienen el deber de asegurarse de que los contribuyentes no estén subsidiando el terrorismo”. Smith no respondió de inmediato a un mensaje en busca de más comentarios el martes.

Los republicanos de la Cámara están llevando a cabo audiencias esta semana para el llamado proceso de reconciliación presupuestaria sobre varias secciones del proyecto de ley, ya que se avecina una fecha límite autoimpuesta para el Día de los Caídos para aprobar los recortes de impuestos y gastos de Trump. Los comités luego unirán las diversas secciones en lo que se convertirá en un paquete masivo que probablemente incluya billones de dólares en recortes de impuestos.

La disposición en el proyecto de ley de Medios y Arbitrios crearía una nueva forma de eliminar las exenciones fiscales otorgadas por el Servicio de Impuestos Internos a las organizaciones benéficas.

Las iglesias y entidades religiosas, las universidades, las fundaciones privadas, las asociaciones políticas y otras organizaciones sin fines de lucro, como los grupos laborales, se encuentran entre las que a menudo califican como 501(c)(3). Hay otros grupos 501(c) que incluyen (c)(4) sindicatos y (c)(6), incluidos los grupos empresariales. La exención es poderosa porque los grupos no pagan ciertos impuestos y sus donantes obtienen una deducción de impuestos federales.

Preocupación entre los grupos de defensa

La propuesta de Medios y Arbitrios otorgaría “poder sin control” a los funcionarios de la administración “para castigar a las organizaciones que no se alinean con la ideología de la administración”, dijo Diane Yentel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro, “sin debido proceso, sin una investigación de terceros y sin evidencia pública”.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley anterior enfrentó la reacción de una variedad de grupos que advirtieron que podría ser una forma de castigar a quienes están en desacuerdo con la administración. El nuevo enfrenta preocupaciones similares.

“Este es un incendio de cinco alarmas para las organizaciones sin fines de lucro en todo el país”, dijo Lia Holland, directora de campañas y comunicaciones del grupo sin fines de lucro Fight for the Future, que aboga por la libertad de expresión en línea. “Cualquier organización con objetivos que no se alineen con MAGA puede ser destruida con un guiño de Trump al Tesoro”.

Holland dijo que la “legislación terriblemente pensada” pone en riesgo a los grupos ambientales, de justicia racial, LGBTQ+ y otros.

La disposición es una de varias en el proyecto de ley del GOP que causa preocupación para las organizaciones sin fines de lucro y las fundaciones, incluida una que quitaría recursos a las fundaciones al aumentar un impuesto sobre los ingresos que obtienen de la inversión de sus dotaciones.

Además, el proyecto de ley exigiría que las corporaciones den al menos el 1% de sus ingresos gravables a la caridad para recibir un beneficio fiscal. Cualquier donación por debajo de ese umbral no sería deducible.

La disputa de Trump con las organizaciones sin fines de lucro

Trump ha calificado previamente la exención de impuestos como un “privilegio” que ha sido “abusado”, y ya ha amenazado con revocarla para aquellos que no cumplan con sus directivas o no estén de acuerdo con sus puntos de vista. Más recientemente, eso ha incluido a la Universidad de Harvard, que desafió las demandas de la administración para limitar el activismo en el campus. Trump congeló más de $2,200 millones en subvenciones y $60 millones en contratos para la escuela, se movió para terminar $450 millones más y cuestionó su exención de impuestos. Harvard ha demandado para detener la congelación de la subvención.

PUBLICIDAD

Michelle Roos, directora ejecutiva de la Red de Protección Ambiental, que representa a cientos de ex científicos y reguladores, dijo el mes pasado que “todos pagamos el precio” cuando las organizaciones benéficas son silenciadas por motivos políticos.

Por ejemplo, la medida para revocar la exención de impuestos podría estrangular el financiamiento para grupos que instan a una mayor acción para promover el aire, el agua y la tierra limpios, trabajan para ayudar a las comunidades más afectadas por la contaminación industrial y abogan por proyectos y políticas para combatir el cambio climático, entre otros temas.

“Amenaza los derechos, la salud y el futuro de cada comunidad”, dijo Roos en un comunicado.

El mes pasado, Trump dijo que podría apuntar a grupos ambientalistas y a la organización de vigilancia ética Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

Aunque los presidentes anteriores han intentado influir y dirigir al IRS, los presidentes no pueden ordenar a la agencia que lleve a cabo investigaciones fiscales en virtud de una ley aprobada por el Congreso en 1998. El IRS puede examinar el estado de exención de impuestos de una organización y puede rescindirlo si no está operando para fines benéficos como se requiere. Sin embargo, la independencia del IRS bajo Trump está en duda.

Hablando en general sobre la postura de la administración Trump hacia las organizaciones sin fines de lucro antes de que se presentara el proyecto de ley, Thomas Kelley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, le dijo a The Associated Press que devastaría a los grupos benéficos si las donaciones ya no fueran deducibles. También dijo que la mayoría de las fundaciones privadas que otorgan subvenciones tienen políticas internas de que solo dan a organizaciones 501(c)(3).