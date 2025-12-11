Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rescatan a excursionista atrapado en arenas movedizas de parque nacional en Utah

Un excursionista experimentado fue liberado en el Parque Nacional Arches tras activar una señal satelital de emergencia

11 de diciembre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El parque, famoso por sus decenas de arcos naturales de arenisca, recibe más de un millón de visitantes al año. (Lindsay Whitehurst)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Quedar atrapado en arenas movedizas es un peligro cursi de las viejas películas y programas de televisión, pero realmente le sucedió a un desafortunado excursionista en el Parque Nacional Arches de Utah.

El parque, famoso por sus decenas de arcos naturales de arenisca, recibe más de un millón de visitantes al año, y los accidentes —que van desde caídas hasta golpes de calor— son comunes.

¿Arenas movedizas? No tanto, pero han sucedido al menos un par de veces.

“La arena mojada simplemente vuelve a fluir. Es como una batalla sin fin”, dijo John Marshall, quien ayudó a una mujer atrapada en arenas movedizas hace más de una década y coordinó el más reciente rescate. Un excursionista experimentado, cuya identidad no fue revelada, atravesaba un pequeño cañón el domingo, en el segundo día de un viaje de 20 millas cuando se hundió hasta el muslo, según Marshall.

Incapaz de liberarse, el excursionista activó una baliza satelital de emergencia. Su mensaje fue enviado al personal de emergencia del condado de Grand y Marshall recibió el reporte a las 7:15 de la mañana.

El arco se formó a partir de arenisca Navajo de 190 millones de años de antigüedad.
El arco se formó a partir de arenisca Navajo de 190 millones de años de antigüedad. (Servicio de Parques Nacionales via AP)

“Me estaba levantando de la cama”, comentó Marshall. “Me estoy rascando la cabeza, pensando, ‘¿Escuché bien? ¿Dijeron arenas movedizas?’”.

Se puso las botas y se reunió con un equipo que partió a bordo de vehículos todoterreno, una escalera, tablas de tracción, camillas y un dron. Poco después Marshall tuvo una vista aérea de la situación.

A través de la cámara del dron vio a un guardabosques que le había lanzado una pala al hombre. Pero las arenas movedizas volvían a fluir tan pronto como el excursionista las paleaba, comentó Marshall.

El equipo de Búsqueda y Rescate del condado de Grand colocó la escalera y las tablas cerca del excursionista y lentamente liberaron su pierna. Para entonces, había estado de pie en el lodo a temperaturas por debajo del punto de congelación durante un par de horas.

Los rescatistas lo calentaron hasta que pudo ponerse de pie y, eventualmente, caminar. Luego salió caminando por su cuenta, incluso con su mochila al hombro, afirmó Marshall.

Las arenas movedizas son peligrosas, pero es un mito que la inmersión total sea el principal riesgo, dijo Marshall.

Este arco natural, en el parque nacional de Arches, es el símbolo del estado de Utah. Aparece en los letreros de bienvenida y en las tablillas de los carros. (Andrés O’Neill, Jr. / andres.oneill@gfrmedia.com)
Este arco natural, en el parque nacional de Arches, es el símbolo del estado de Utah. Aparece en los letreros de bienvenida y en las tablillas de los carros. (Andrés O’Neill, Jr. / andres.oneill@gfrmedia.com)

“En las arenas movedizas eres extremadamente flotante”, explicó. “La mayoría de las personas no se hundirán más allá de la cintura en las arenas movedizas”.

Marshall es más o menos una especie de experto en arenas movedizas.

En 2014, era un médico que ayudó a una mujer de 78 años después de que quedó atrapada por más de 13 horas en el mismo cañón, a sólo dos millas de donde tuvo lugar el rescate del domingo.

El club de lectura al que pertenecía la mujer se preocupó cuando ella no asistió a su reunión. Fueron a buscarla y encontraron su coche al principio del sendero. Era junio, hacía mucho más calor que el domingo, pero no sofocante a la sombra del cañón, y la mujer se recuperó completamente después de recuperar el uso de sus piernas.

“Ambos tuvieron finales muy felices”, manifestó Marshall.

Tags
Breaking NewsRescatesParques nacionales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: