23 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rescatistas salvan a un alce atrapado durante horas en un pozo abandonado en Maine

El animal fue rescatado tras una elaborada operación de cinco horas

23 de septiembre de 2025 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Pesca y Vida Silvestre Interior de Maine envió a un biólogo que sedó al alce y luego los guardias colocaron correas al animal. Usando una excavadora proporcionada por la familia, levantaron con cuidado al alce del pozo de 2.7 metros de profundidad.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un alce que cayó en un pozo abandonado en Maine fue rescatado durante una elaborada operación de cinco horas.

RELACIONADAS

La operación ocurrió el miércoles después de que Cole Brown, cuya familia era dueña del terreno boscoso en el norte de Maine, vio un par de astas. Escuchó un ruido e inicialmente pensó que eran pavos, pero, tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que era algo mucho más grande.

“Él camina y, a través de los espesos alisos y arbustos, vio las astas, solo las astas asomando”, dijo Delaney Gardner, la hermanastra de Brown, quien grabó el rescate en video. “Sabía que un animal de ese tamaño iba a necesitar respaldo en caso de que estuviera herido o simplemente atascado allí”.

La familia alertó al Departamento de Pesca y Vida Silvestre Interior de Maine. Enviaron a un biólogo que sedó al alce y luego los guardias colocaron correas al animal. Usando una excavadora proporcionada por la familia, levantaron con cuidado al alce del pozo de 2.7 metros de profundidad.

“Una vez que pasó la sedación, el alce salió corriendo, como si nada hubiera pasado, aparte quizás de su ego magullado”, dijo la agencia en su página de Facebook.

Gardner dijo que el exitoso rescate la dejó con una mezcla de “alivio y felicidad”.

“Este es un majestuoso animal gigante en una situación tan precaria”, dijo. “Así que poder ver a todos unirse en todas estas diferentes formas en que necesitaban era absolutamente increíble. Y luego ver que funcionaba fue simplemente satisfactorio y reconfortante”.

Gardner dijo que la familia no sabía que el pozo, que probablemente tenga décadas de antigüedad, estaba en sus 40.47 hectáreas de terreno hasta que el alce cayó en él. Desde entonces, han tapado el pozo y están considerando sus opciones, incluyendo excavarlo y utilizarlo ya que puede haber una fuente de agua cerca.

“Por ahora está cubierto y ningún animal o persona caerá en él”, dijo.

Tags
Breaking NewsMaineServicio de Pesca y Vida Silvestre
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
