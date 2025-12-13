Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Retiran popular “spray” nasal por moho y riesgo de “infecciones potencialmente mortales”

La FDA señaló que existe la posibilidad de que se presenten efectos perjudicales para la salud. Esto es lo que debes saber

13 de diciembre de 2025 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actualmente, la única forma de diagnosticar el COVID-19 activo es con una muestra nasal del paciente del material genético del virus. (AP / Jacquelyn Martin)
La decisión fue tomada tras la intervención de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un popular aerosol nasal -vendido en tiendas a nivel nacional en Estados Unidos- está siendo retirado del mercado tras detectarse moho y contaminación microbiana, situación que pone en riesgo la salud de los consuminores, a quienes se insta a dejar su uso.

La empresa MediNatura, con sede en Nuevo México, informó sobre el retiro voluntario de su aerosol nasal ReBoost, un producto homeopático distribuido ampliamente en comercios como CVS, Walmart y Amazon, utilizado para ayudar a aliviar la congestión nasal, los dolores de cabeza, la presión en los senos paranasales y otras molestias respiratorias frecuentes.

La medida se adoptó luego de la intervención de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que emitió una advertencia sobre los posibles riesgos para la salud vinculados al uso del producto.

Un comunicado de prensa emitido por la FDA establece que un lote específico del aerosol nasal ReBoost, identificado con el número de lote 224268 y con fecha de caducidad en diciembre de 2027, presentó niveles peligrosos de contaminación bacteriana, de especies de Achromobacter, así como de levadura y moho.

De acuerdo con la alerta emitida por la FDA, esta contaminación supone un riesgo especialmente elevado para las personas inmunodeprimidas, ya que el uso del producto afectado podría provocar infecciones graves e incluso potencialmente mortales.

ReBoost.
ReBoost. (Captura)

Riesgos para personas vulnerables

Las autoridades sanitarias alertan que existe una probabilidad significativa de que el uso del aerosol nasal contaminado provoque efectos adversos graves en personas con el sistema inmunológico debilitado, como pacientes oncológicos, quienes reciben tratamientos inmunosupresores o personas con enfermedades autoinmunes. La presencia de moho y bacterias en el producto podría derivar en infecciones respiratorias serias, representando un peligro potencial para la vida de estos usuarios.

Si bien hasta ahora no se han registrado casos de efectos negativos asociados con este retiro, tanto la FDA como MediNatura recalcan la importancia de suspender su uso de inmediato como medida preventiva para proteger la salud pública.

Detalles del retiro del producto

El aerosol nasal ReBoost afectado se comercializa en frascos de 20 mililitros y puede identificarse por su etiqueta distintiva. Las personas que hayan adquirido este producto deben dejar de utilizarlo de forma inmediata y devolverlo al establecimiento donde lo compraron para obtener un reembolso total, conforme a lo indicado en el aviso de la FDA.

MediNatura, la compañía fabricante, explicó en un comunicado enviado a NBC Chicago que, pese a que el producto llevaba más de dos años en el mercado sin reportes de incidentes, optó por realizar el retiro de manera voluntaria y por precaución, con el objetivo de salvaguardar la salud de los consumidores.

Recomendaciones para los consumidores

Los usuarios que tengan en su poder el aerosol nasal ReBoost correspondiente al lote señalado deben seguir las indicaciones del retiro y devolver el producto lo antes posible para evitar cualquier riesgo asociado a su uso continuo.

Asimismo, MediNatura aseguró que continuará trabajando de forma coordinada con las autoridades sanitarias para atender esta situación y reforzar los controles que garanticen la seguridad y calidad de sus productos en el futuro.

Tags
Breaking NewsFDASaludNuevo MéxicoEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
