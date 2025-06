Robert F. Kennedy Jr. dice que el autismo “destruye” familias: esto le respondieron

No obstante, esta familia de Kansas se muestra optimista sobre los planes de Kennedy de lanzar un estudio amplio sobre las causas del autismo, el complejo trastorno del desarrollo que afecta al cerebro y causa retrasos en el lenguaje o el aprendizaje, aislamiento social y una necesidad inusual de rutina. Kennedy se ha comprometido a identificar algunas de las causas del autismo —que ha sido estudiado durante décadas— para septiembre.

A algunos también les inquieta que Kennedy ha sugerido durante años que las vacunas podrían causar autismo , a pesar de que décadas de investigación científica no demuestran tal vínculo.

Scott Copeland, un padre de Ohio, quien está en el espectro autista y es padre de dos niños autistas, no confía en que Kennedy dirija un estudio legítimo.

“Sería como decir que tendrás la cura del cáncer en seis meses”, indicó Copeland, de 56 años. “‘Enojo’ no es una palabra lo suficientemente fuerte para expresar lo que siento” .

Vivir con autismo puede ser una lucha diaria

Daniel no puede hablar, aunque una tableta le ayuda a comunicarse. Con frecuencia se golpea tan fuerte que corre el riesgo de sufrir una fractura o una conmoción cerebral. Hace aproximadamente una década, los médicos recomendaron que ingresara en una residencia de tiempo completo por su seguridad. Tomó años que su madre aceptara, e incluso ahora, se le llenan los ojos de lágrimas al hablar sobre esa decisión.

“Mi hijo, creo verdaderamente, no querría tener autismo porque esto no lo ha afectado de una manera positiva”, dijo Van Den Berghe. “Así que, para mí, que alguien finalmente reconozca a mi hijo y a su comunidad es increíble”.

A sus 12 años, Charlie aún requiere supervisión constante, especialmente por su hábito de comer cosas no comestibles; el año pasado se tragó un tornillo. Por la noche, vigila al niño con una cámara de video, un detector de movimiento y una cama tipo tienda de campaña para asegurarse de que no se golpee la cabeza ni intente comerse las paredes. En un blog, Eileen Lamb comparte consejos de terapia, logros familiares —como llevar a los tres niños a un partido de fútbol de ligas infantiles— y lamenta algunos de los hitos del desarrollo que Charlie no ha alcanzado.