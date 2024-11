Se aplaza a 2025 la audiencia de los hermanos Menéndez para considerar una nueva sentencia

“Echamos muchísimo de menos a los que ya no están”, dijo Baralt entre lágrimas tras subir al estrado. “Pero también echamos de menos a los niños”.

Ambas tías dijeron que habían mantenido el contacto con los hermanos, aunque no los habían visto.

La familia ampliada de los hermanos ha dicho que merecen estar libres tras décadas entre rejas. Varios miembros de la familia han dicho que en el mundo actual -más consciente del impacto de los abusos sexuales- los hermanos no habrían sido declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua.

No todos los miembros de la familia Menéndez son partidarios de una nueva condena. Los abogados de Milton Andersen, el hermano de 90 años de Kitty Menéndez, presentaron un escrito pidiendo al tribunal que mantuviera la pena original de los hermanos. “Dispararon a su madre, Kitty, recargando para asegurar su muerte”, dijeron los abogados de Andersen en un comunicado el mes pasado. “Las pruebas siguen siendo abrumadoramente claras: el veredicto del jurado fue justo y el castigo se ajusta al atroz crimen”.

Las nuevas pruebas incluyen una carta que Erik Menéndez escribió en 1988 a su tío Andy Cano, en la que describía los abusos sexuales que había sufrido por parte de su padre. Los hermanos preguntaron a sus abogados por ella después de que se mencionara en un especial de televisión de Barbara Walters en 2015. Los abogados desconocían la existencia de la carta y se dieron cuenta de que no había sido presentada en sus juicios, lo que la convierte efectivamente en una nueva prueba que, según ellos, corrobora las acusaciones de que Erik sufrió abusos sexuales por parte de su padre.

Si estas dos pruebas hubieran estado disponibles durante el juicio de los hermanos, los fiscales no habrían podido argumentar que no había corroboración de abuso sexual, o que su padre José Menéndez no era el “tipo de hombre que abusaría” de los niños, argumenta la petición.