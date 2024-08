Se espera que activistas exijan alto al fuego en Gaza durante Convención Nacional Demócrata en Chicago

¿Quiénes protestan?

“Creemos que los miles de millones de dólares que siguen fluyendo hacia el Estado de Israel y el flujo de armas están teniendo un impacto exorbitante y horrible, pero en particular en las mujeres, los niños y los no nacidos” , manifestó. “Todas estas cosas están relacionadas”.

¿Dónde protestan?

¿Cómo cambian las cosas con una nueva candidata?

Muchos activistas creen que no cambiará mucho porque Harris es parte del gobierno del presidente Joe Biden.

“Las demandas no han cambiado. No he visto ningún cambio de política”, dijo Erica Bentley, activista de Mamás Activando Movimientos por la Abolición y la Solidaridad. “Si ustedes van a estar aquí, van a tener que escuchar lo que es importante para nosotros”.