Seguridad Nacional dice que 475 personas fueron detenidas en redada migratoria en Georgia

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos informaron el viernes que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso sitio de fabricación en Georgia donde la automotriz surcoreana Hyundai produce vehículos eléctricos.

Steven Schrank, el agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la redada fue el resultado de una investigación de varios meses sobre acusaciones de contratación ilegal en el sitio, y fue la “mayor operación policial en un solo sitio” en las dos décadas de historia de la agencia.

La redada del jueves se llevó a cabo en uno de los sitios de fabricación más grandes y destacados de Georgia, donde Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en una planta de $7,600 millones. El sitio emplea a unas 1,200 personas en un área a unos 25 millas al oeste de Savannah, donde las comunidades para dormir se entremezclan con granjas. El gobernador Brian Kemp y otros funcionarios lo han promocionado como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado.

PUBLICIDAD

Los agentes centraron su operación en una planta adyacente que aún está en construcción, en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution con el fin de producir baterías para vehículos eléctricos.

Los registros judiciales presentados esta semana indicaron que los fiscales no saben quién contrató a los que llamaron “cientos de extranjeros ilegales”. La identidad de la “empresa o contratista real que contrata a los extranjeros ilegales se desconoce actualmente”, escribió la fiscalía federal en un documento judicial del jueves.

El gobierno de Corea del Sur expresa su “preocupación”

El gobierno suroreano expresó “preocupación y pesar” por la operación contra sus ciudadanos.

Los surcoreanos rara vez son detenidos en redadas migratorias en comparación con otras nacionalidades. Sólo 46 surcoreanos fueron deportados durante el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, de las más de 270,000 deportaciones para todas las nacionalidades, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker 1 / 13 Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. Michael Owen Baker Compartir

“Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso policial de Estados Unidos”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, en una declaración televisada desde Seúl.

Lee indicó que el ministerio está enviando diplomáticos de su embajada en Washington y del consulado en Atlanta al sitio, y planea formar un equipo de respuesta en el lugar.

El abogado de inmigración Charles Kuck dijo que dos de sus clientes que fueron detenidos habían llegado de Corea del Sur bajo un programa de exención de visa, el cual les permite viajar por turismo o negocios por estancias de 90 días o menos sin obtener una visa.

PUBLICIDAD

Uno de sus clientes, señaló, lleva un par de semanas en Estados Unidos, mientras que el otro ha estado en el país unos 45 días. No proporcionó detalles sobre el tipo de trabajo que estaban haciendo, pero indicó que tenían planeado regresar a casa pronto.

Schrank dijo a los periodistas en Savannah que, si bien algunos de los trabajadores detenidos cruzaron la frontera de Estados Unidos sin autorización legal, otros habían ingresado al país legalmente, pero tenían visas vencidas o habían entrado con una exención de visa que les prohibía trabajar. Destacó que algunos de los detenidos laboraban para el fabricante de baterías, y otros eran empleados por contratistas y subcontratistas en el sitio de manufactura.

Schrank indicó que desconoce exactamente cuántos de los 475 detenidos eran coreanos, pero que constituían la mayoría. Aún no se ha acusado a nadie de ningún delito, señaló, pero la investigación está en curso.

“Esta no fue una operación de inmigración donde los agentes entraron en las instalaciones, reunieron a la gente y la subieron a autobuses”, expresó Schrank. “Esta ha sido una investigación penal de varios meses donde hemos desarrollado evidencia y realizado entrevistas, recopilado documentos y presentado esa evidencia al tribunal con el fin de obtener una orden judicial de registro”.

Dijo que la mayoría de los detenidos fueron llevados a un centro de detención de inmigración en Folkston, Georgia, cerca de la frontera con Florida.

Trump ha llevado a cabo amplias operaciones del ICE

El gobierno del presidente Donald Trump ha emprendido amplias operaciones del ICE como parte de una agenda de deportación masiva. Los agentes de inmigración han allanado granjas, sitios de construcción, restaurantes y talleres de reparación vehicular.

PUBLICIDAD

El Centro de Investigaciones Pew —un organismo apartidista con sede en Washington, que citó datos preliminares de la Oficina del Censo— dice que la fuerza laboral de Estados Unidos perdió más de 1.2 millones de inmigrantes de enero a julio. Eso incluye a personas que están en el país sin autorización legal, así como a residentes legales.

El Partido Demócrata de Georgia condenó el viernes la redada. Su presidente, Charlie Bailey, calificó estas operaciones de ser “tácticas de miedo motivadas políticamente, diseñadas para aterrorizar a personas que trabajan duro para ganarse la vida, impulsar nuestra economía y contribuir a las comunidades de Georgia que han hecho su hogar”.

Kemp y otros funcionarios republicanos de Georgia, que habían cortejado a Hyundai y elogiado la apertura de la planta de vehículos eléctricos, emitieron declaraciones el viernes en las que afirmaron que se esperaba que todos los empleadores en el estado se apeguen a la ley.

Revuelo en Los Ángeles tras activación de la Guardia Nacional en medio de operativos antiinmigrantes El presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, tomó la decisión a pesar de la negativa del gobernador de California.

El sitio de Hyundai se encuentra en 3,000 acres en una zona mayormente rural del condado Bryan, y atrae a trabajadores de varios condados y comunidades circundantes, incluida la ciudad de Savannah.

Sammie Rentz abrió el supermercado Viet Huong a menos de 3 millas del sitio de Hyundai hace seis meses. La tienda vende tanto productos estadounidenses como asiáticos, observó, pero principalmente depende de los trabajadores de Hyundai que buscan alimentos importados de Corea.

“Los coreanos mantienen esta tienda en funcionamiento”, apuntó Rentz, quien teme que el negocio no se recupere después de caer drásticamente desde la redada. “Estoy preocupado. Los coreanos son personas muy orgullosas, y apuesto a que no aprecian lo que acaba de suceder. Me preocupa que se marchen y huyan, o que estén planeando una estrategia de salida”.

PUBLICIDAD

Tanya Cox, una residente de Ellabell que vive a menos de 1 milla del sitio de Hyundai, dijo que no les tiene rencor a los ciudadanos coreanos u otros trabajadores inmigrantes en el sitio. Pero pocos vecinos estaban empleados allí, y siente que más puestos de construcción en la planta de baterías deberían haber sido para residentes locales.

“No veo cómo ha traído muchos trabajos a nuestra comunidad o comunidades cercanas”, apuntó Cox. “Donde solíamos escuchar pájaros cantando y vida animal por aquí, ahora escuchamos la planta cuando está en pleno funcionamiento por la noche”.

Hyundai comenzó a producir vehículos eléctricos en el sitio en septiembre del año pasado. Unos meses después, el presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, —durante una presentación en la Casa Blanca con Trump— le dio crédito al presidente por la decisión de la compañía de crear más empleos estadounidenses al construir una fábrica de vehículos eléctricos en Georgia.

“Nuestra decisión de invertir en Savannah, Georgia, creando más de 8.500 empleos estadounidenses, se inició durante mi reunión con el presidente Trump en Seúl en 2019″, declaró Chung en el evento de marzo.

La planta de baterías se inaugurará el próximo año

Se tiene programado que la planta de baterías operada por HL-GA Battery Co. —una empresa conjunta de Hyundai y LG Energy Solution— comience a operar el próximo año.

En una orden de registro y afidávits relacionados, los agentes indicaron que querían los registros de empleo de trabajadores actuales y anteriores; archivos de personal; información de nómina; información de cuentas bancarias; tarjetas de tiempo; videos y fotos de trabajadores; y documentos de inmigración. También se buscaron tarjetas de Seguro Social, visas, pasaportes y certificados de nacimiento. Los agentes también buscaron registros sobre la propiedad y gestión de varias empresas de construcción y contratistas nombrados en los materiales de la orden de registro.

PUBLICIDAD

Los documentos incluían los nombres y fotos de cuatro personas identificadas como “personas objetivo” para ser registradas, sin más información sobre ellas.

En una declaración a The Associated Press, LG reveló que estaba “monitoreando de cerca la situación y recopilando todos los detalles relevantes”. Agregó que no podía confirmar de momento cuántos de sus empleados o trabajadores de Hyundai habían sido detenidos.

Las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron a consecuencia de la redada, señaló su portavoz, Bianca Johnson. Hyundai Motor Company indicó en un comunicado el viernes que estaba “trabajando para entender las circunstancias específicas” de la operación y las detenciones.

“Hasta hoy, entendemos que ninguno de los detenidos está empleado directamente por Hyundai Motor Company”, se lee en el comunicado de la compañía.

HL-GA Battery Co. no respondió de momento a una solicitud de comentarios el viernes. En su comunicado del jueves, la empresa subrayó que está “cooperando plenamente con las autoridades correspondientes”.