6 de septiembre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump asegura que cumbre del G20 de 2026 será en su club de golf en Florida

El G20 está compuesto por algunas de las principales economías del mundo, la Unión Europea y la Unión Africana

6 de septiembre de 2025 - 10:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un cartel de la cumbre del G20 de 2026 exhibido en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el viernes 5 de septiembre de 2025. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos será anfitrión de la cumbre del Grupo de los 20 del próximo año, y que ésta se realizará en su club de golf en Doral, Florida, argumentando que era “la mejor ubicación” para la reunión internacional de alto nivel, aunque insistió en que su familia “no ganará dinero con ello”.

Durante su primer mandato, Trump intentó organizar una cumbre global distinta en el club, pero se retractó tras recibir críticas de su propio partido sobre la conveniencia de hacerlo. Ahora, sin embargo, Trump rara vez viaja dentro del país sin jugar al golf o alojarse en propiedades que llevan su nombre, y ha recibido muy pocas repercusiones políticas.

Los hijos de Trump se han hecho cargo de la gestión de la Organización Trump mientras su padre está en la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente se ha enorgullecido de difuminar la línea entre la política y generar ganancias para la marca Trump.

Ha promovido activamente su moneda digital $TRUMP e incluso organizó una cena elegante en mayo en su propiedad de golf en Virginia para los 220 principales inversores en ella. El presidente realizó su primer viaje al extranjero a Arabia Saudí, después de que sus hijos recorrieran la región buscando negocios para las otras empresas de criptomonedas de la familia. Trump también fue a Escocia para inaugurar su nuevo campo de golf allí.

El G20 está compuesto por algunas de las principales economías del mundo, la Unión Europea y la Unión Africana. Organizar el G20 en Doral sería un ejemplo especialmente llamativo de usar la presidencia para enriquecer a su familia, pero Trump no perdió tiempo en defenderlo.

“Bueno, creo que todos lo quieren allí”, aseveró Trump cuando se le preguntó si la cumbre global se llevaría a cabo en su club de golf y spa. Trump señaló que la conferencia se llevaría a cabo en diciembre de 2026, una época del año en que los hoteles en el sur de Florida suelen estar más llenos, y dijo que Doral tenía el espacio y estaba bien ubicado debido a su proximidad al aeropuerto de la ciudad.

Estados Unidos no ha sido anfitrión de un G20 desde que se celebró en Pittsburgh en 2009. Trump insinuó que los organizadores habían solicitado que la cumbre se realizara en su propiedad, pero no dio más detalles. Dijo que cada delegación “tendrá su propio edificio”.

“Es la mejor ubicación, es hermoso, todo hermoso”, manifestó Trump. “No ganaremos dinero con ello”, añadió.

“Estamos haciendo un trato donde no va a haber dinero, no hay dinero en ello. Sólo quiero que salga bien”, aseveró Trump. “Creo que será realmente algo hermoso”.

También calificó a Doral como “muy, muy exitoso, una de las propiedades más exitosas del país”.

El alcalde de Miami, Frances Suarez, quien asistió al anuncio de la sede del G20 el viernes en el Despacho Oval, dijo que “nos pone en el mapa global”, pero también reconoció que, para el área, “es un tremendo auge para su economía”.

“Bien lo sabe el presidente”, agregó Suarez. “Tiene múltiples activos hoteleros”.

Trump también dijo el viernes que no asistiría al G20 de este año en Sudáfrica, pero que planeaba enviar al vicepresidente JD Vance en su lugar.

Breaking NewsG20Donald TrumpFloridaUnión EuropeaÁfrica
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
