Florida abre el centro de detención migratoria “Deportation Depot”

Miami - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes la apertura del nuevo centro de detención migratoria “Deportation Depot” (Depósito de deportaciones) en el norte del estado, con una capacidad de hasta 2,000 migrantes, lo que se sumará a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes).

“No solo estamos haciendo ”Alligator Alcatraz". Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el ‘Panhandle Pokey’ (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida”, indicó el mandatario estatal en una entrevista con Fox News que compartió en sus redes sociales.

El nuevo centro, que está en una antigua cárcel en el condado de Baker al occidente de Jacksonville, abrió desde el martes con una capacidad para hasta 2,000 personas y está “recibiendo” migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix.

El gobernador había anunciado desde mediados de agosto la apertura del “Deportation Depot” e, incluso, el Partido Republicano de Florida vendió mercancía similar al logotipo de la cadena de productos del hogar Home Depot, empresa que se quejó y pidió retirarla por no estar asociada con el nuevo sitio.

El lugar operará ahora en el antiguo Centro Correccional en el condado de Baker, al norte de la ciudad de Gainesville y al occidente de Jacksonville.

El anuncio de la apertura de “Deportation Depot” ocurre tras la decisión del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el jueves el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el “Alligator Alcatraz” a más tardar en octubre, una victoria para el Gobierno de Florida y la Administración de Donald Trump.

“Abrimos eso en un tiempo récord (‘Alligator Alcatraz’). Fue una gran ayuda para ampliar la misión y cumplir la misión del presidente Trump para incrementar las deportaciones”, indicó DeSantis en la entrevista con Fox News. “Nunca cerró. Tenemos ilegales ahí. Las deportaciones estaban continuando”, añadió.