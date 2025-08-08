Servicio Nacional de Meteorología recibe autorización para cubrir hasta 450 puestos

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) contratará hasta 450 personas para reforzar el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), después de que los profundos recortes de personal de esta primavera generaran preocupación por una peligrosa escasez de personal.

La administración de Donald Trump afirmó hoy que la NOAA recibió autorización para cubrir puestos críticos en su división meteorológica, incluyendo vacantes para meteorólogos, hidrólogos y técnicos electrónicos.

Las contrataciones forman parte de una exención a la congelación de contrataciones federales vigente al menos hasta el 15 de octubre. La autorización para la contratación se produce después de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) implementara recortes en la NOAA y el SNM, entidades clave para los pronósticos meteorológicos diarios del país, las alertas de tormentas severas, el monitoreo climático y otros servicios.

La contratación prevista fue reportada inicialmente por CNN.

El DOGE ha desmantelado la NOAA y el SNM, agencias clave para los pronósticos meteorológicos diarios del país, las alertas de tormentas severas, el monitoreo del clima y más. Cientos de pronosticadores de la NOAA y otros empleados han sido despedidos, y las oficinas del SNM en todo el país han experimentado cesantías.

La administración Trump también ha considerado poner fin al intercambio de datos satelitales, clave para el seguimiento eficaz de tormentas, y ha dejado de registrar el costo de los desastres meteorológicos provocados por el cambio climático.

Meteorólogos y científicos del clima han advertido sobre las consecuencias de una menor cantidad de trabajadores en puestos cruciales, especialmente con el inicio de la temporada de huracanes.

Tras las mortíferas inundaciones repentinas que causaron la muerte de decenas de personas en Texas el mes pasado, algunos funcionarios locales y demócratas sugirieron que los drásticos recortes de personal podrían haber contribuido a poner vidas en peligro, aunque otros defendieron la labor de la agencia.

Los expertos aplaudieron con cautela la exención para las contrataciones, considerándola una noticia positiva.

“Si bien este nuevo avance es una gran noticia para el SNM y el público estadounidense, me gustaría ver que las contrataciones ya están en marcha”, declaró Louis Uccellini, exadministrador de servicios meteorológicos de la NOAA y director del SNM.