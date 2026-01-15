Servicio Postal de Estados Unidos presenta nuevo sello de Muhammad Ali en su ciudad natal

Louisville, Kentucky- Las autoridades postales desvelaron el jueves un sello conmemorativo de la leyenda del boxeo Muhammad Ali en su ciudad natal de Louisville, Kentucky, con una foto del campeón en sus mejores tiempos.

El Servicio Postal imprimió 22 millones de sellos de Ali, en los que aparece una foto de The Associated Press de 1974 que muestra al boxeador con los guantes en alto en posición de combate. Su apellido, en letras negras y rojas todo mayúsculas, acentúa el sello.

“Honramos a Muhammad Ali aquí, en su ciudad natal, una ciudad que le dio forma y que él remodeló para siempre”, declaró el veterano locutor Bob Costas, anfitrión del acto de inauguración.

Se adquirieron sellos conmemorativos de la leyenda del boxeo Muhammad Ali tras su presentación por el Servicio Postal de Estados Unidos en Louisville, Kentucky, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Dylan Lovan) (Dylan Lovan)

Los amigos y familiares del campeón se reunieron para celebrar la emisión del sello, que salió a la venta el jueves.

“Este sello viajará millones de kilómetros, pasará por innumerables manos, pero recordará en silencio al mundo a un hombre que se atrevió a creer que la bondad podía ser poderosa y que estar al servicio de los demás podía ser heroico”, dijo su viuda, Lonnie Ali.

El tres veces campeón de los pesos pesados cautivó al mundo con su descarada poesía y su personalidad. Después de los combates, siguió siendo el centro de atención por su filantropía y su apoyo a los derechos humanos. En su época de boxeador, Ali bromeó una vez diciendo que debería aparecer en un sello de correos porque “es la única manera de que me laman”.

Lonnie Ali, viuda de Muhammad Ali, habla durante la presentación de un sello postal conmemorativo del Servicio Postal de EE. UU. en honor a la leyenda del boxeo en Louisville, Kentucky, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Dylan Lovan) (Dylan Lovan)

Los sellos Forever vienen con una hoja de sellos en la que también aparece una foto de Ali posando con un traje a rayas, un reconocimiento a su labor como activista y humanitaria.