Karylee López Moret era una joven con grandes planes para su vida.

Estaba enfocada en ahorrar para comprarse una casa en Massachusetts, a donde se había mudado hace dos años. Para ello, trabajaba como supervisora en una tienda por departamento, y ya había adelantado gestiones con el banco y un agente de bienes raíces.

Una vez lograra esa meta, se enfocaría en ejercer como entrenadora física, para lo que se había educado en la Universidad del Turabo, cuando aún vivía en Puerto Rico.

“Ese era su sueño, eso era lo suyo”, afirmó su padre, Carlos López, en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Era muy carismática, alegre, siempre tenía una sonrisa. En las cosas de nosotros, como familia, era una líder”.

PUBLICIDAD

Esos sueños se vieron desvanecidos el pasado domingo, 28 de mayo, cuando falleció en un accidente de tránsito en la ciudad de Chicoppee. En el trágico suceso, fallecieron también su pareja, Jonathan Santiago, y su amigo Ángel Gabriel Rosado Colón.

El papá de la joven de 23 años recuerda con claridad el momento en que la mamá de su hija le llamó para decirle que Karylee no había llegado a la casa después de salir a comer en el restaurante El Malecón, en la municipalidad de Springfield.

Luego de verificar en varios cuarteles y hospitales, vieron la noticia de un accidente en el que habían muerto tres jóvenes. “Ahí empecé yo a llorar y le dije a mi esposa: esa es mi hija”, recordó de la noticia que fue confirmada minutos después por un agente que atendió la situación.

Los trés jóvenes estarán, el 5 de junio, en la funeraria La Rosa, en Holyoke. (Suministrada)

Pese a que el accidente está aún bajo investigación, se informó que los jóvenes transitaban la autopista interestatal 391, en dirección la Holyoke, cuando el carro salió de la vía y terminó por impactar un poste. “Lograron sacar a uno, al chofer (Santiago, quien murió en un hospital), pero los otros dos se quemaron, (porque) hubo una explosión”.

López, quien fue efectivo de la Policía de Puerto Rico, cree que el detonante para el accidente pudo haber sido que los jóvenes se quedaran dormidos. “Pero eso no se sabe hasta que terminen la investigación”, aceptó.

Para la familia, que en su mayoría está radicada en Massachusetts, el momento “es difícil”.

PUBLICIDAD

“Yo (estoy) tratando, que siempre he considerado que soy fuerte en estas cosas, pues de darle el apoyo a ellos, pero como quiera, no es fácil. Yo puedo estar lo más bien ahora y de momento vienen los recuerdos. Horita me senté y empecé a leer los últimos mensajes de texto por WhatsApp, y es increíble, es como si fuese una pesadilla de la que uno quiere despertar”, relató López.

El padre de la joven también recordó con cariño a los otros dos jóvenes que fallecieron en el accidente.

Ángel Gabriel Rosado Colón (Suministrada)

Sobre Rosado Colón, de 25 años, López dijo que lo conocía desde que ambos vivían en Salinas. Cuando se mudó a Massachusetts, su familia se hizo aún más cercana a la suya. Asimismo, indicó que era un joven trabajador y que participaba en las actividades de la iglesia.

“Además, tenía su ‘hobby’, que era tocar la güira. Empezó en un grupo de Holyoke y yo creo que ese muchacho estaba tocando como en diez grupos. Cada grupo que necesitaba un güirero, lo llamaban a él”, contó a quien describió como “tremendo ser humano”.

De Santiago, su yerno, de 24 años, contó que lo conoció en Springfield, donde estaba en un equipo de pelota con su hijo y hermano de López Moret. Ambas familias han sostenido una amistad que cultivan hace más de una década.

Jonathan Santiago (Suministrada)

“No somos la familia, como uno dice (de sangre), pero sí somos familia porque llevamos muchos años juntos. Además, después el nene se hace pareja de mi hija”, dijo.

Por esa cercanía, las tres familias decidieron hacer el servicio funerario de las tres víctimas simultáneamente, el lunes 5 de junio, en la funeraria La Rosa, en Holyoke, Massachusetts, a partir del mediodía.

El cuerpo de Santiago será el único que permanecerá en Massachusetts. Ya el martes, el cuerpo de Rosado Colón será trasladado a Puerto Rico para su entierro, y López Moret será cremada y sus cenizas serán llevadas a su natal Salinas.