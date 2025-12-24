Suman seis muertos por caída de aeronave de Marina mexicana durante misión médica en Texas

El cuerpo sin vida de la última persona por rescatar tras la caída de una aeronave de la Marina de México durante una misión médica en las inmediaciones de Galveston, Texas, fue localizado, con lo que suman seis muertos, informó este martes la institución.

En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas que viajaban el lunes en la aeronave de la Armada mexicana, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

“Las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente”, agregó la nota.

Según los primeros reportes, las sobrevivientes son una enfermera y la madre de un niño con quemaduras severas que estaba siendo trasladado desde Campeche (sureste de México), hasta Texas.

El sexto fallecido, hallado hoy, sería un agente de la Marina, de quien no se proporcionaron más detalles.

Previamente, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la presencia de un niño de dos años entre las víctimas mortales del accidente, ocurrido en aguas cercanas a la localidad texana de Galveston.

Una avioneta de la Armada de México se estrelló el lunes, cerca de Galveston, en Texas.

El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, llevaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo al menor, al que se estaba trasladando al hospital pediátrico Shriner’s de Galveston en colaboración con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

El avión despegó de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes, a unos 80 kilómetros al sureste de Houston, según la web de seguimiento aéreo FlightRadar24.